Can Yaman, il video conferma i rumors: ritorno di fiamma con la diva

Can Yaman si è mostrato in Turchia, dove è volato a seguito di un lutto familiare per riabbracciare i sui genitori Gulten e Guven, per poi donare alle fan alcuni scatti decisamente interessanti su Instagram.

Ora, tuttavia, l’attore turco conferma i rumors e con un video inedito scatena le ammiratrici. Andiamo a vedere insieme di cosa si tratta

L’attore turco smentisce l’uscita dalla serie: il video che fa impazzire

Purtroppo Can Yaman si è trovato costretto a sospendere le sue vacanze a Poltu Quatu, in Sardegna, dopo un lutto in famiglia per volare in Turchia. il giovane è stato circondato dall’affetto dei suoi cari ma purtroppo è dovuto subito ripartire. Come in molti sanno, il divo turco ha confermato il suo impegno nei panni dell’ispettore capo Francesco Demir in Viola come il mare 2, anche se si è vociferato a lungo che la sua permanenza sul set sarebbe stata breve, sostituito da una new entry altrettanto sexy.

Cosa c’è di vero su questo rumors? beh, le sue seguaci che conoscono bene il suo modus operandi hanno sempre pensato che tale indiscrezione fosse infondata. Infatti, a darne conferma è lo stesso attore con un video che in queste ore sta circolando su Twetter. Cna infatti appare nei panni di Demir mentre si riposa tra un ciak e l’altro, insieme al collega Giovanni Nasti. ù

Can Yaman e Demet Ozdemir, notte di fuoco: si amano in gran segreto

in questi giorni su Can Yaman è riesploso il pettegolezzo che lo ha visto vicino a Demet Ozdemir. Sembra che i due protagonisti dell’amatissima soap Daydreamer, una delle più amate di sempre dal pubblico di Canale 5, non solo abbia ripreso a frequentarsi ma sia pronta a fare coming out come coppia.

Nel 2020, tuttavia, i due amici hanno discusso e si sono allontanati, smettendo addirittura di seguirsi su Instagram. Qualcosa però sarebbe cambiato di recente,a confermarlo Grand Hotel che parla di un relazione segreta durata anni e tornata a far battere il cuore dei due attori, al punto da portare Can a chiedere alla sua dolce metà di provare a lavorare in Italia insieme a lui.