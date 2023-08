Bomba sul Mercante in Fiera, cacciata la nuova gatta nera: ha violato una regola gravissima

In queste ore è trapelata sul web una notizia davvero inaspettata che riguarda la nuova edizione de Il Mercante in Fiera. Il programma si accinge a tornare in onda in una versione del tutto rivisitata, ma a creare sgomento, sin dal primo momento, sono le faccende legate alla gatta nera.

Come già trapelato in precedenza, questo ruolo è stato sfilato ad Ainett Stephens, ritenuta un po’ troppo in là con gli anni per ricoprire questo incarico. Al suo posto è stata scelta Candelaria Solorzano. Ebbene, proprio su quest’ultima è spuntato un nuovo scoop davvero incredibile.

La nuova gatta nera del Mercante in Fiera cacciata dalla Rai? Ecco che ha fatto

Tra non molto su Rai 2 debutterà la nuova edizione del Mercante in Fiera, e tra le tante novità ci sarà anche una gatta nera del tutto diversa. Candelaria Solorzano è una ragazza molto giovane dell’età di 28 anni ed è di origini argentine. Da diversi anni, però, risiede a Milano, dove svolge attività legate soprattutto alla sua immagine. Il suo account di Instagram, infatti, sul quale è peraltro molto attiva, vanta oltre 70 mila follower.

Ad ogni modo, in queste ore è trapelata una notizia davvero incresciosa che la riguarda. Stando a quanto rivelato da Davide Maggio, però, pare proprio che la giovane si sia resa protagonista di alcuni comportamenti molto gravi per la Rai. La protagonista, infatti, sarebbe stata beccata a fumare una “sigaretta particolare”. Simili atteggiamenti sono estremamente lontani dall’etica dell’azienda. Proprio per tale ragione, pare che possano esserci delle pesanti conseguenze per lei.

Cosa deciderà la Rai e che ne pensa Ainett Stephens?

Stando a quanto emerso da queste recenti indiscrezioni, dunque, pare proprio che Candelaria Solorzano, la gatta nera del Mercante in Fiera, possa essere allontanata dal programma. Per il momento, però, non c’è ancora l’ufficialità di questa notizia. L’unica cosa trapelata è che la Rai non sarebbe certamente contenta di quello a cui ha assistito e che riguarda la giovane protagonista.

Trovare una sua sostituta in così poco tempo potrebbe essere più complicato del previsto, pertanto, è probabile che, alla fine, si decida di sorvolare sulla faccenda. In ogni caso, quello che in molti sono curiosi di sapere è quale sarà la reazione di Ainett Stephens dinanzi questa situazione. Ricordiamo che l’ex volto del Grande Fratello non fu molto entusiasta di essere stata tagliata fuori dall’incarico che l’ha resa nota nel mondo dello spettacolo.