Oroscopo 3 settembre 2023, classifica: Cancro passionali, Capricorno indecisi

Le previsioni dell’oroscopo del 3 settembre invitano i Vergine ad essere carichi di buoni propositi. I Leone devono imparare ad apprezzare di più ciò che hanno, invece di inseguire sempre l’ignoto.

Oroscopo dei primi sei segni

1 Cancro. Siete molto passionali e pronti a mettervi in gioco. Ci sono delle belle novità in arrivo per voi, ma la cosa importante è avere sempre la testa sulle spalle. Ci sono delle soddisfazioni che vi allieteranno la domenica.

2 Vergine. Ci sono delle ottime novità che riguardano la sfera professionale. L’Oroscopo del 3 settembre vi invita ad insistere. Questo è il mese dei buoni propositi, quindi è il caso di darvi da fare.

3 Toro. Le previsioni dell’oroscopo del 3 settembre vi esortano ad essere più attenti nei riguardi di quelli che sono i sentimenti delle persone a voi care. Ci sono dei risvolti in amore, siate audaci.

4 Pesci. Nel lavoro stanno per arrivare delle risposte piuttosto interessanti. Cercate di essere razionali e di non lasciarvi subito prendere la mano. Buon momento per le nuove occasioni.

5 Ariete. In amore dovete essere più aperti. Spesso tendete a trincerarvi dietro le vostre idee e le vostre convinzioni finendo per allontanare persone che, invece, potrebbero rendervi felici e darvi quel qualcosa in più.

6 Scorpione. Se ci sono state delle cose che vi hanno turbato, forse è il caso di gettarle alle spalle. Non siate troppo in agitazione per questioni che non necessitano delle vostre premure. Non potete avere il controllo su tutto.

Previsioni astrali 3 settembre ultimi sei segni

7 Gemelli. Le stelle vi invitano ad essere lungimiranti. Ci sono delle opportunità in arrivo per voi, ma dovete essere bravi e abili a captare le occasioni propizie. In amore ci vuole determinazione.

8 Leone. Non siate ingordi e, soprattutto, imparate ad apprezzare il valore delle piccole cose. Cercate di essere reattivi e di non accettare in maniera passiva quello che vi capita. Talvolta bisogna anche imparare a dire di no.

9 Bilancia. Secondo l’oroscopo del 3 settembre, i nati sotto questo segno hanno bisogno di rischiarare un po’ i pensieri. Ci sono troppe cose che attanagliano la vostra mente, quindi è il caso di essere più riflessivi.

10 Sagittario. Siete piuttosto impazienti e questo potrebbe spingervi a prendere delle decisioni troppo frettolose. Di solito tendete a gettarvi a capofitto nelle nuove iniziative, senza badare troppo alle conseguenze.

11 Capricorno. In questo periodo potreste sentirvi come dei pesci fuor d’acqua e non sapere in che direzione andare. Cercate di essere energici e di non perdere mai lo spirito d’iniziativa.

12 Acquario. Non abbiate paura di affrontare le difficoltà e i piccoli intoppi della vita quotidiana. Ricordate che per ogni problema c’è una soluzione, la cosa importane è non perdere mai la motivazione.