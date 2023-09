Oroscopo 4 settembre 2023: Leone consapevoli, Acquario intransigenti

Le previsioni dell’oroscopo del 4 settembre vedono i Cancro molto disponibili sia in amore sia in amicizia. Per quanto riguarda i Bilancia, invece, vivranno degli alti e bassi.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. In questo periodo avete come la sensazione che tutto dipenda da voi, ma non è così. Non abbiate la pretesa di risolvere i problemi del mondo. Concentratevi di più su voi stessi e sui vostri obiettivi.

Toro. Se avete da poco avviato un’attività di tipo indipendente, i primi tempi potrebbero essere faticosi. Se è ciò che desiderate, però, vedrete che con il tempo non potrete che essere felici e soddisfatti di voi.

Gemelli. Le previsioni dell’oroscopo del 4 settembre vi invitano a non prendere sotto gamba alcune richieste da parte del partner. Se vi sentite in difetto nei riguardi di qualcuno, forse sarebbe il caso di parlarne.

Cancro. In amore e in amicizia siete persone che si donano tanto. Di solito vi mostrate disponibili e pronti a venire in contro alle esigenze altrui. Dal punto di bista professionale dovete essere un po’ più furbi.

Leone. Siete molto più consapevoli di chi siete e di quelli che sono i vostri obiettivi. Cercate di rimettervi in carreggiata nel caso in cui vi siate trovati ad affrontare dei momenti di sbandamento.

Vergine. Non siate troppo rigidi sulle vostre convinzioni. Nella vita è importante anche cambiare idea e mostrarsi flessibili. Nel lavoro ci sono delle situazioni in sospeso che potrebbero darvi qualche problema.

Previsioni 4 settembre da Bilancia a Pesci

Bilancia. Le stelle sono un po’ ballerine in questi giorni, ma nulla che possa turbarvi eccessivamente. Se siete alla ricerca di un nuovo impiego, forse è il caso di focalizzarsi di più su quelle che sono le vostre peculiarità e attitudini.

Scorpione. Essere sconfitti a tavolino non è certamente una cosa che vi appartiene. Di solito lottate fino in fondo prima di deporre le armi. Le persone che vi circondano lo sanno molto bene.

Sagittario. L’Oroscopo del giorno 4 settembre vi esorta ad essere più coscienziosi. Siete lunatici, e questa è una caratteristica che ha sempre dominato il vostro segno. Ad ogni modo, dovete imparare a tenerla un po’ a bada.

Capricorno. Allargate i vostri orizzonti e vedrete che riuscirete ad esplorare situazioni inaspettate. Dal punto di vista professionale potreste ricevere una piacevole sorpresa, la cosa importante è essere sempre concentrati.

Acquario. Cercate di essere meno intransigenti e apritevi di più alle nuove idee e ai punti di vista differenti dai vostri. In amore è necessario essere presenti e non trascurare il partner altrimenti potreste pentirvi.

Pesci. La tolleranza è una grande virtù di cui dovete imparare a fare tesoro. In amore è importante ascoltare in quanto è attraverso il dialogo che si può venire a capo anche di faccende piuttosto incresciose.