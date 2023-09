Un posto al sole, anticipazione lunedì 4 settembre 2023: Nunzio deluso da Rossella

Continua con grande successo la messa in onda di Un posto al sole. Le anticipazioni relative all’appuntamento del 4 settembre, ci fanno sapere che Nunzio scoprirà con orrore che Rossella ha deciso di sposare Riccardo.

La ragazza dimostrerà già le prime incertezze e il Crovi si assicurerà che abbia preso sul serio il loro impegno e che non abbia ripensamenti. Intanto, grazie a Speranza, Giulia scoprirà che Bricca potrebbe essere malata. Infine, tra Mariella e le sorelle Cirillo le cose sembrano andare per il verso giusto ma… Ma andiamo a vedere tutti i dettagli.

Un posto al sole anticipazioni: Nunzio deluso da Rossella

Le anticipazioni di Un posto al sole ci fanno sapere che Riccardo finalmente troverà il coraggio di chiedere a Rossella di volerla in sposa. Purtroppo, Nunzio scoprirà della notizia in malo modo e ci resterà malissimo, soprattutto quando scoprirà che Ross le ha detto di si.

Nello stesso tempo anche la figlia di Silvia comincerà a mostrare qualche incertezza. Il Crovi, vedendo la compagna in questo stato e intuendo i suoi dubbi, le chiederà di fare chiarezza e di dargli una risposta definitiva.

Spoiler 4 settembre: Giulia distrutta per la malattia di Bricca

Le anticipazioni ci fanno sapere che sono in arrivo brutte notizie anche per Giulia. Grazie all’intervento di Speranza, che noterà qualcosa di strano, la Poggi scoprirà che Bricca è probabilmente malata. Per lei sarà un vero e proprio colpo al cuore dato che la sua cagnette potrebbe avere la demenza senile.

Da questa malattia sarà colpito persino Luca, che si sentirà a disagio nel vedere Giulia così tanto preoccupata. Infine, le vacanze estive hanno disteso i toni tra Mariella e le sorelle Cirillo. L’Altieri deciderà di ricucire i suoi rapporti con Serena ma un intoppo le impedirà di farlo. Cosa succederà? Non ci resta altro che attendere l’episodio