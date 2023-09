Alessandro Basciano e Sophie Codegoni si sono lasciati, parla ex gieffina:”Amore tossico e incosciente”

Dopo giorni di rumors sul presunto addio tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni pare che i due si siano lasciati davvero. Lo scoop lo ha lanciato Novella 2000 nelle scorse ore confermando da voci vicine alla coppia la crisi.

I due, che hanno avuto una figlia pochi mesi fa, la piccola Celine Blue, per ora non hanno smentito l’indiscrezione ma a dirla tutta poche ore fa la Codegoni ha lasciato un like sospetto ad un post dove veniva confermata la loro rottura. Andiamo a vedere insieme chi ha parlato.

Ex gieffina contro Alessandro Basciano: persona tossica e maleducata

Insomma, dopo le voci di questi giorni sembra che un’amica molto vicina a Sophie abbia confermato la rottura tra l’ex tronista e Basciano. Stiamo parlando di Selvaggia Roma, la quale ha usato parole durissime, in particolare sul deejay, accusato senza se e senza ma di essere una persona maleducata e incosciente.

L’influencer gli ha lanciato una stoccata non da poco dato che lo ha additato come un ragazzo incosciente. Ma non è tutto lo ha anche accusato di aver fatto un figlio senza nessuna base solida nella sua relazione. “Avete tirato una coppia tossica fin dall’inizio”, ha poi chiosato. Concludendo poi di aver trovato in lui sempre una persona maleducata

Selvaggia Roma contro la coppia Sophie – Alessandro

La Roma ha poi detto di nuovo che crede che tra la Codegoni e Basciano “non ci sia mai stata una relazione sana”. Diversi gli utenti che hanno sposato il pensiero di Selvaggia.

Altri le hanno dato dell’opportunista, accusandola di parlare male della coppia solo per avere un po’ di visibilità ricordando a chi l’ha accusata di non aver mai commentato la loro storia. Insomma, per ora la situazione è questa: Alessandro e Sophie non starebbero più insieme.