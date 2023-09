Pomeriggio 5 inizia, Barbara D’Urso lascia l’Italia: mossa studiata perfettamente

Tra poche ore Pomeriggio Cinque aprirà i battenti con una stagione all’insegna delle novità. Ovviamente la più importante è l’assenza di Barbara D’Urso sostituita da Myrta Merlino. E proprio per questo motivo Barbarella Nazionale ha ben deciso di allontanarsi da tutto e da tutti, e non sentire nessuno per un po’ di giorni.

Così ha ben pensato, guarda a caso, di lasciare l’Italia e recarsi all’estero. Lo ha riferito lei stessa, tramite i suoi profili social annunciando anche una grande novità in arrivo.

Barbara D’Urso lascia l’Italia: la mossa studiata

Barbara D’Urso poche ore fa si è mostrata in aereoporto ricordano a tutti quanto abbia paura di volare. Nello stesso tempo però ha deciso di partire specificando che la sua partenza l’allontanerà dal bel paese per un pò. Insomma, andrà a l’estero. Nel frattempo sale l’attesa per il debutto di Myrta Merlino su Canale Cinque. L’esordio è previsto per domani lunedì 4 settembre, alle ore 17.00.

Una strana coincidenza che ha fatto subito partire il campanello di allarme da parte dei fan. La risposta che tutti si sono dati è che non si tratti di una coincidenza, bensì di una mossa studiata. D’altra parte, viaggiare a migliaia di chilometri di distanza e non essere così vicini al chiacchiericcio che si scatenerà è una scelta del tutto comprensibile.

La conduttrice scatenata come non mai sui social

Da quando Barbara D’Urso è stata cacciata da Pomeriggio 5, non ha fatto più silenzio. In più di una occasione la conduttrice ha lanciato bordate, spiegando quanto si è sentita offesa e delusa per come è stata trattata dopo 30 anni di televisione.

A far rumore però sono stati un paio di messaggi scritti a proposito della conclusione dell’idillio con il Biscione. L’ultimo è datato pochi giorni fa. Dove ha ripetuto ancora una volta tutta la sua delusione e il dispiacere nel non aver potuto salutare il suo pubblico