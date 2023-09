Barbara d’Urso affronta la sua più grande paura: “Sto per fare atto di coraggio” inizia nuova avventura

In queste ore, Barbara d’Urso ha pubblicato alcuni video sul suo profilo Instagram in cui ha lasciato i suoi fan di stucco in quanto ha ammesso di voler affrontare una sua grande paura. Nello specifico, la donna ha annunciato di essere in procinto di fare una cosa davvero assurda per lei.

L’ex conduttrice di Pomeriggio 5 ha deciso di modificare completamente la sua vita a seguito di quello che è accaduto in Mediaset. A tal riguardo, ha deciso di partire proprio da se stessa. Vediamo cosa ha rivelato.

Ecco la più grande paura che Barbara d’Urso ha deciso di affrontare

Questo è un periodo di enormi cambiamenti per Barbara d’Urso. La donna si è trovata di punto in bianco a dover stravolgere la sua vita, almeno dal punto di vista professionale. Ebbene, mediante le sue Instagram Stories, la protagonista ha provveduto ad informare i suoi fan in merito ai nuovi progetti nei quali ha deciso di cimentarsi. Ad ogni modo, dopo aver avviato la sua attività di organizzatrice di eventi, la d’Urso pare si staia per cimentare anche in un altro progetto.

Mediante le sue Instagram Stories, infatti, Barbara d’Urso ha detto di aver deciso di affrontare una sua grandissima paura. A tal riguardo, ha ammesso di voler fare un atto di coraggio, che per lei significa davvero moltissimo. Nel dettaglio, ha detto di essere diretta all’aeroporto per salire su di un aereo. Per lei si tratta della prima volta in quanto ha sempre avuto il terrore di volare.

Quale nuova avventura inizia per la conduttrice?

Ad ogni modo, adesso Barbara d’Urso ha deciso di affrontare questa sua enorme paura in quanto essere timorosi di qualcosa non fa che bloccare e impedire di vivere appieno la vita. Lei, invece, specie in questo momento, non desidera fare altro che mettersi in gioco e andare avanti per la sua strada. Proprio per questo, ha detto di essere spaventata ma, al contempo, soddisfatta di questo grande passo.

Ma dove sarà diretta la d’Urso? Attraverso i video pubblicati su IG Stories la donna non ha voluto ancora svelare ai suoi fan il motivo e la destinazione del suo viaggio. Tuttavia, Barbara ci ha tenuto a precisare che sta per cominciare per lei una nuova ed esilarante avventura, la quale pare sarà destinata a durare anche un bel po’ di tempo. Solo una volta giunta a destinazione racconterà tutto. Non resta che rimanere sintonizzati dunque.