Mara Venier lascia Domenica In a Barbara d’Urso? Risposta e che pensa del suo licenziamento (VIDEO)

Mara Venier ha rilasciato un’intervista durante la rassegna Gli Incontri del Principe, al Grand Hotel Principe di Piemonte di Viareggio in cui ha parlato anche di Barbara d’Urso e di Domenica In. Il giornalista Stefano Zurlo le ha fatto delle domande piuttosto incalzanti a cui la donna ha risposto in maniera tranquilla.

Nello specifico, ha parlato del suo futuro a Domenica In, di quello che le è accaduto in Rai in passato, e poi ha parlato anche di tutto quello che è successo a Barbara d’Urso. Vediamo nel dettaglio quello che è emerso.

Mara Venir svela se cederebbe Domenica In a Barbara d’Urso

Proprio quest’oggi Barbara d’Urso ha pubblicato un post lanciando delle nuove frecciatine contro Mediaset per la scelta di estrometterla da Pomeriggio 5, e contestualmente Mara Venier ha parlato di lei. La conduttrice di Domenica In, nel corso di un’intervista, ha svelato se sia disposta a cedere il suo posto all’ex Lady Cologno. Come tutti sapranno, quello di quest’anno dovrebbe essere l’ultimo per Mara alla guida del programma domenicale.

Questo, dunque, vuol dire che dal prossimo sarà necessario trovare qualcuno che la sostituisca. Ebbene, questo qualcuno potrebbe essere proprio Barbara? Mara ha replicato dicendo di reputare la sua collega una grandissima professionista, che è molto brava nel suo lavoro. Per tale motivo, dopo di lei qualcuno il suo posto dovrà pure prenderlo, quindi, s sarebbe felice se si trattasse proprio della d’Urso, dato che la stima molto.

Ecco cosa ha fatto la Venier dopo la cacciata della d’Urso da Mediaset

Nel corso dell’intervista, poi, Mara Venier ha commentato anche la decisione di Mediaset di estromettere Barbara d’Urso dall’azienda. Ebbene, a tal riguardo ha detto di essere rimasta spiazzata come tutti. Nessuno si aspettava una cosa del genere, specie la diretta interessata. Proprio per tale ragione, le due hanno avuto modo di sentirsi quando è accaduto tutto ciò.

Mara è stata solidale nei riguardi della collega in quanto anche a lei è accaduta una cosa molto simile alcuni anni fa. Di punto in bianco, infatti, fu estromessa dalla Rai dal direttore dell’epoca. Fu umiliata, in quanto fu allontanata a causa della sua età. Successivamente, poi, dopo anni è stata richiamata ed ha avuto la possibilità di riscattarsi. Ebbene, lei ha deciso di accettare di tornare in Rai proprio per rifarsi, e così è stato. Lo stesso, dunque, potrebbe accadere anche a Barbara d’Urso.