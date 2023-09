Stefano De Martino replica e Belen e fa una dedica speciale a Emma: “Si inizia dalla fine”

Si potrebbe scrivere una soap opera su Belen, Stefano e Emma Marrone. Ormai la storia tra i due ex coniugi è finita per la terza volta e pare che entrambi abbiano già preso strade diverse. La Rodriguez è vicina a Elio Lorenzini, affascinante uomo d’affari bresciano.

Nelle scorse ore la conduttrice ha definitivamente ufficializzato la relazione con l’imprenditore pubblicando una serie di foto con lui su Instagram anche se in tanti parlano di una mossa studiata a tavolino per marketing. E Stefano intanto? Beh, l’ex ballerino di Amici pare si sia avvicinato molto a Emma lasciandole addirittura una dedica

Belen esce allo scoperto con Elio: Stefano invece fa apprezzamenti ad un’altra sua ex

Emma e Stefano hanno un trascorso ben conosciuto a tutti. I due ex fidanzatini si sono conosciuti nella scuola di Maria De Filippi e li si sono amati per diverso tempo. Almeno fino a quanto è arrivata Belen che ha rapito il cuore e la mente di De Martino. Una storia molto tormentata quella della modella e del giovane napoletano tanto che ad oggi è la terza volta hce si dicono addio almeno ufficialmente.

Quello che però non è passato inosservato è il fatto che De Martino in queste ore ha fatto una serie di complimenti e anche in maniera pubblica alla Marrone, addirittura taggandola. Qualcuno inoltre ha fatto notare che sono davvero strane coincidenze queste… Ovvero ogni volta che Belen posta qualcosa lui risponde così.

Ritorno di fiamma tra Stefano e Emma? Scoppia il gossip

A colpire in maniera particolare è che De Martino si sia complimentato con Emma Marrone milioni di persone, sapendo benissimo che un simile gesto sarebbe stato notato. E c’è pure da scommettere, visto che il ragazzo è tutto tranne che uno sprovveduto.

Infatti sapeva benissimo come sarebbe andata a finire, ossia che la dolcezza riservata alla Marrone sarebbe stata chiacchieratissima. E l’ennesima strategia? O sta accadendo qualcosa? Per ora non ci resta altro che attendere