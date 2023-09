Anticipazioni Verissimo, ritorna Silvia Toffanin. Primo ospite un sex simbol amatisissimo

Manca sempre meno all’inizio della nuova stagione televisiva. Tra i grandi ritorni anche l’atteso Verissimo che anche quest’anno sarà condotto come sempre da Silvia Toffanin. Il programma partirà dal prossimo nove settembre, con due appuntamenti.

Verissimo inizierà prima dell’anno scorso e la conduttrice si è detta già pronta ad intervistare i suoi ospiti, per emozionarsi, emozionarli e farci emozionare. Ma chi vedremo nel primo appuntamento? Scopriamolo insieme

Anticipazioni Verissimo: arriva Demir di Terra Amara

Secondo alcune indiscrezioni ci sarebbe già il primo ospite di Verissimo. Si tratta di un amatissimo attore turco, definito il nuovo sex simbol italiano. Di chi stiamo parlando? Beh, di Demir Yaman di Terra Amara. La soap opera turca di successo ci tiene compagnia da un anno nei pomeriggi della rete ammiraglia Mediaset e continua ad avere ascolti clamorosi.

Lo scorso anno, abbiamo igà visto la conduttrice intervistare Melike Ipek Yalova, ossia la dottoressa Mujgan, Ugur Gunes, ossia Yilmaz Akkara, e Hilal Altinbilek, ossia Zuleyha Altun; ora potrebbe essere il turno dell’affascinante Murat Unalmis. Al momento precisiamo che non ci sono ancora notizie ufficiali sulla sua presenza a Verissimo ma come qualcuno ha notato Murat Unalmis ha cominciato a seguire il profilo Instagram della suddetta trasmissione italiana. Sarà solo un caso? A noi di Kontrokultura sembra proprio di no.

Murat Unalmis: chi è l’attore affascinante di Terra Amara

Murat Unalmis, ovvero Demir Yaman di Terra Amara ha appassionato i telespettatori non solo per la sua particolare bellezza ma anche per il suo grande talento. Nella soap veste i panni di un ricco imprenditore dotato di grande potenza ma anche di grande superbia.

Fin ad oggi si è sempre mostrato cattivo e pronto a far del male a chiunque decide di mettersi contro di lui, compreso sua moglie. Riuscirà a cambiare in questa nuova stagione della soap?