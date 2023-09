Uomini e donne anticipazioni, la quarta tronista informata a sorpresa: ecco chi è

Ovviamente nell’appuntamento in questione ci sono stati anche forti scontri tra i partecipanti del reality da poco concluso. In particolar modo tra Manuel e Francesca, dove si è intromessa anche Roberta di Padua. Ma il vero colpo di scena ha interessato un’altra ex partecipante del programma delle tentazioni.

Francesca Sorrentino in lista: è lei la quarta tronista?

Maria De Filippi infatti proprio davanti a tutti ha proposto il trono a sorpresa a Francesca Sorrentino chiedendole di aggiungersi ai presenti. Secondo alcune indiscrezioni pare che la ragazza al momento si sia detta non pronta ma non esclude una possibilità tra qualche mese. C’è da dire che la presenza della ragazza è stata molto acclamata anche dal pubblico felicissimo dopo la proposta di Queen Mery.

Per ora però è tutto ancora da vedere… Intanto, chi era presente durante la registrazione ha fatto sapere anche che Tina Cipollari si è presentata in grandissima forma, senza perdere la sua ironia e non solo. Insomma, ne vedremo delle belle anche in questa stagione