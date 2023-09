Grande Fratello 8, tutto pronto per l’11 settembre: ufficializzati i concorrenti

Manca meno di una settimana all’inizio di una nuova edizione del Grande Fratello. Come ormai è noto a tutti questa sarà molto diversa dalle altre visto il regolamento nuovo imposto da Berlusconi. Inoltre, avremo una sola opinionista Cesara Buonamici, una nuova opinionista social, Rebecca Staffelli, e il clima richiesto sarà molto meno trash e più “educativo”.

La grande novità, poi, è nel cast, composto sia da personaggi VIP e NIP. Alcuni dei vipponi sono stati già svelati nelle scorse settimane, mentre fino ad ora non si era parlato ancora di nessun NIP. Ebbene, Il direttore di Tv Sorrisi e Canzoni, Aldo Vitale, poco fa ha annunciato i primi sei concorrenti ufficiali, di cui tre nip.

Grande Fratello 8: chi sono i nuovi concorrenti Nip

Tra i vip, ci sono Alex Swhazer, Grecia Colmenares e Beatrice Luzzi. Dopodiché, sono stati annunciati il modello e ingegnere Vittorio Menozzi, l’operaia Giselda Torresan e la fotografa Letizia Petris. Ma chi sono?

C’è grande attesa per la nuova edizione del Grande Fratello 8. Tante le novità sia dentro e fuori la casa ma da parte del pubblico c’è anche grande curiosità per i concorrenti che ne dovranno far parte. In queste ultime ore sono venuti fuori nuovi nomi, ovvero altri tre ragazzi che entreranno nella Casa più spiata d’Italia.

Viittorio, Giselda e Letizia: conosciamo meglio i nuovi concorrenti

Il primo Vittorio è un giovane di 21 anni. Si è da poco laureato a Parma in Ingegneria gestionale e gestione industriale. Da tempo, però, lavora anche nel mondo della moda come modello, sfilando per importanti marchi come Dolce e Gabbana e Missoni. Insomma, ci attende un bel pezzo da 1.80.

La seconda concorrente invece si chiama Giselda Torresan ha 33 anni, è nata ad Asolo in provincia di Treviso e, oltre a lavorare in una fabbrica di stampaggio plastica, è un’influencer ecologista. La futura gieffina, infatti, vanta ben 100mila followers su Instagram ed è stata anche intervistata da Il Messaggero per parlare della sua passione per la natura e la montagna. Infine, Letizia Petris ha 24 anni, viene da Riccione ed è una fotografa. Ha lavorato anche per la Campari e vanta un profilo social monto seguito.