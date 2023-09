Cosa è successo davvero tra Sophie Codegoni e Alessandro? Lei svela tutto: “Momento delicato”

In questi giorni è trapelata la notizia secondo cui Sophie Codegoni e Alessandro Basciano fossero in crisi. Alcuni utenti hanno avvistato il ragazzo intento ad andare via dalla casa in cui vive con la giovane e andare da sua madre.

Altri indizi social, poi, non hanno fatto altro che confermare questo sospetto. Ebbene, a distanza di qualche giorno da quando è scoppiata la bomba, ci sono stati degli aggiornamenti. A parlare p stata direttamente l’ex Bonas di Avanti un altro.

Sophie e Alessandro sono in crisi

Alessandro Basciano e Sophie Codegoni sono davvero in crisi? Alcuni utenti del web hanno notato alcuni comportamenti strani da parte dei diretti interessati. Prima i segui spariti, poi uno strano silenzio da parte dei diretti interessati. In seguito, ci ha pensato il settimanale Novella 2000 a fare delle confessioni a riguardo e a confermare che tra i due ragazzi le cose non stessero andando nel migliore dei modi.

Sul web, poi, sono state avanzate anche delle ipotesi in merito a quello che sarebbe accaduto tra di loro e c’è chi ha ipotizzato che il tutto potesse essere stato causato da un tradimento. Nello specifico, sarebbe stato Alessandro a tradire Sophie, ma sarà davvero così? La Codegoni ha deciso di rompere il silenzio una volta per tutte. Nello specifico, la donna ha pubblicato uno sfogo su Instagram in cui ha confermato parte dei pettegolezzi.

La Codegoni svela cosa è successo con Basciano

Sophie Codegoni ha confermato che tra lei e Alessandro Basciano ci siano dei problemi. La ragazza, però, ci ha tenuto a precisare di voler smentire tutte le notizie che sono trapelate fino a questo momento sul web. Molteplici sono le fake news che non stanno facendo altro che rendere il clima ancora più pesante. Malgrado questo, Sophie ha ammesso che questo è un momento molto delicato per la vita di coppia sua e del suo fidanzato.

Ad ogni modo, i dadi non sono ancora tratti. Entrambi stanno lavorando profondamente per cercare di recuperare il loro rapporto, soprattutto per il bene della loro famiglia. Ricordiamo che da pochissimo, infatti, i due sono diventati genitori della splendida Celine Blue. Proprio per tale ragione, la Codegoni ha invitato al massimo riserbo e al rispetto nell’attesa, si spera, che possano risolvere i problemi che hanno. Alessandro, invece, non ha commentato in alcun modo.