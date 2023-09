Myrta Merlino pronta per il debutto a Pomeriggio 5, teme flop? “Grande sfida”

Oggi, lunedì 4 settembre 2023, debutterà la nuova edizione di Pomeriggio 5 con alla guida Myrta Merlino. Dopo anni durante i quali il pubblico di Canale 5 era abituato ad accogliere Barbara d’Urso nelle proprie case, adesso c’è stato un clamoroso cambio di guardia.

Ad ogni modo, l’ex presentatrice di La7 ha detto di essere pronta a cimentarsi in questa nuova avventura. Nel corso dell’edizione di questa mattina del TG5, infatti, la conduttrice ha rivelato quali siano le sue emozioni a caldo. Vediamo cosa ha detto.

Ecco le parole di Myrta Merlino a un passo dall’inizio di Pomeriggio 5

Myrta Merlino è assolutamente pronta a cimentarsi nella nuova avventura che la vede come protagonista di Pomeriggio 5. La conduttrice ha dichiarato che la proposta sia arrivata come un fulmine a ciel sereno a fine giugno. Non se lo aspettava, ma ne è stata subito incuriosita. Per tale ragione, senza indugiare molto, ha deciso di accettare e di gettarsi a capofitto in questa esperienza. Come rivelato anche durante il servizio di questa mattina del TG5, però, la donna non ha potuto fare a meno di ammettere di avere qualche paura.

In particolar modo, si tratta di una grande sfida per lei, in quanto si troverà a confrontarsi con un pubblico del tutto diverso rispetto a ciò a cui era abituata. Malgrado questo, però, non vede Barbara d’Urso come una sua rivale. Lei agirà nel bene dell’azienda e del programma pomeridiano. n merito agli ascolti, invece, essi saranno affrontati di volta in volta, puntata dopo puntata.

Ecco come sarà il nuovo format pomeridiano

La nuova edizione di Pomeriggio 5, stando a quanto rivelato quest’oggi da Myrta Merlino, sarà caratterizzata da tante novità. Il suo scopo è quello di affrontare tantissimi argomenti e di tenere informati i telespettatori, regalando loro anche qualche momento di svago. La donna, però, ci ha tenuto a precisare di non amare molto il termine gossip. Questo, però, non vuol dire che nella sua trasmissione non si parlerà di cose un po’ più leggere.

Ciò che cambierà sarà l’approccio. Secondo il suo punto di vista, infatti, non ama guardare dal buco della serratura, ma preferisce affrontare gli argomenti in maniera diretta e schietta, cercando di avere una visione analitica di quello che accade. Nel frattempo, mentre Myrta si prepara al grande debutto, Barbara d’Urso ha deciso di prendere un aereo e lasciare l’Italia. Almeno per il momento non ha voluto svelare dove sia diretta. Fatto sta, però, che non ha intenzione di guardare da casa quella che per anni è stata la sua trasmissione.