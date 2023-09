UeD, Arianna Cirrincione delusa di aspettare una femminuccia, web indignato: la sua risposta

Il 1° settembre Arianna Cirrincione e Andrea Cerioli hanno scoperto di aspettare una femminuccia. I due hanno organizzato un piccolo party, dove hanno condiviso con parenti e amici stretti la lieta novella.

Come è normale che sia nella maggior parte dei casi, i genitori hanno spesso una preferenza sul sesso del bebè. Ebbene, Arianna optava per un maschietto, e non ha esitato a palesarlo anche nel momento in cui ha appreso come stessero le cose. La sua reazione, però, ha generato un bel po’ di sgomento. Vediamo cosa è successo.

Arianna e Andrea aspettano femminuccia: la reazione di lei indigna

Arianna Cirrincione e Andrea Cerioli aspettano una femminuccia. Se per l’ex tronista di Uomini e Donne questa è stata una grandissima notizia, in quanto desiderava davvero tanto avere una bambina, non è stato lo stesso per la ragazza. Arianna, infatti, ha sempre detto di avere una piccola preferenza per il maschietto. Nel momento in cui ha visto i palloncini rosa, infatti, ha dato luogo ad un’espressione un po’ delusa.

Gli utenti del web, allora, si sono subito scatenati contro di lei ed hanno iniziato ad accusarla. Dopo aver ricevuto una pioggia di critiche, allora, la giovane ha deciso di intervenire. Nello specifico, la protagonista ha detto che stava semplicemente scherzando. Nella vita lei è una persona molto ironica e, soprattutto, non riesce a fingere. La sua, dunque, è stata una reazione giocosa, per prendere in giro soprattutto il suo compagno.

UeD, la Cirrincione fa chiarezza e seda la polemica

Tra le sue Instagram Stories, dunque, Arianna Cirrincione ha detto di non esserci rimasta male che sia una femminuccia, in quanto la cosa importante è che stia bene. Sia lei, sia soprattutto Andrea, sono assolutamente felici, quindi, gli utenti del web possono rilassarsi e stare sereni. Successivamente, poi, la giovane ha risposto ad altre domande dei fan. A tal riguardo, ha detto che vorrebbe almeno due figli, pertanto, ha ironizzato dicendo che la prossima volta si impegnerà affinché nasca maschio.

Successivamente, poi, ha fatto altre confessioni sulla gravidanza. Attualmente si trova al quinto mese e, almeno per il momento, tutto sembra stia procedendo a gonfie vele. Sia dal punto di vista fisico sia psicologico se la sta passando bene e non ha particolari disturbi. Solamente, poco dopo aver scoperto di essere in dolce attesa, ha avuto qualche nausea, ma poi tutto è andato a diminuire.