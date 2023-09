Uomini e Donne, Federica Aversano torna nel parterre? La dichiarazione inaspettata

Federica Aversano, ex tronista di Uomini e Donne, ha rilasciato un’intervista in cui ha parlato del programma. La giovane è tornata sull’argomento portando alla luce delle faccende piuttosto interessanti.

Nello specifico, infatti, ha parlato anche dell’eventualità di tornare in studio e non solo. La giovane ha da poco iniziato un nuovo lavoro nelle ferrovie, tuttavia, non esclude la possibilità di un ritorno in tv. Vediamo nel dettaglio tutto quello che ha rivelato.

Le confessioni inedite di Federica sul possibile ritorno a Uomini e Donne

Nel corso di una recente intervista rilasciata su Lollo Magazine, Federica Aversano è tornata a parlare di Uomini e Donne. La giovane si è soffermata soprattutto sui nuovi tronisti. Ebbene, a tal riguardo, ha detto di aver preso visione dei video di presentazione che li riguardano, e che sono stati divulgati in anteprima su Witty Tv. A tal proposito, ha detto di essere rimasta molto colpita da Brando.

Il ragazzo, però, sembra essere un po’ troppo giovane per lei. Proprio per tale ragione, la fanciulla ci ha tenuto a precisare che ci avrebbe fatto un pensierino nel caso in cui avesse avuto 20 anni di meno. In questo momento, inoltre, partecipare al dating show di Maria De Filippi potrebbe essere molto difficile a causa del suo nuovo lavoro. Federica è molto felice della sua vita, anche se purtroppo non è riuscita a trovare ancora l’amore.

L’Aversano torna in tv? Ecco cosa è emerso

Durante l’intervista, poi, Federica Aversano ha spiegato che conserva un ottimo ricordo di Uomini e Donne, specie per quanto riguarda il periodo in cui è stata corteggiatrice. In quella fase si sentiva un po’ più leggera, mentre il periodo del trono è stato per lei piuttosto difficoltoso. Restando sempre sul tema del ritorno in tv, poi, ha svelato se avrebbe piacere a partecipare al Grande Fratello.

A tal riguardo ha detto che, di solito, non ama fare troppi progetti, ma preferisce pensare alle cose nel momento in cui si presentano. Proprio per questo, penserà a questa eventualità solamente nel caso in cui le dovesse essere avanzata qualche proposta. Nel frattempo si sta dedicando al suo lavoro, che peraltro la soddisfa e le piace moltissimo, e a suo figlio. In questi giorni non è stata molto bene in quanto il suo bambino le ha attaccato dei virus, ma per il resto la sua vita procede serenamente.