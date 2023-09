Myrta Merlino, le prime parole dopo il debutto a Pomeriggio 5: ecco il momento più emozionante

Ieri ha debuttato la nuova edizione di Pomeriggio 5 con Myrta Merlino. Questo era tra gli eventi più attesi della stagione televisiva Mediaset, pertanto, numerosi sono stati i commenti dei telespettatori.

Molte persone non sono rimaste particolarmente entusiaste della performance di Myrta, ma a convincere ancor meno sono state alcune scelte aziendali, specie per quanto riguarda lo studio. Ma cosa pensa la Merlino di tutto ciò? Ecco le sue prime dichiarazioni a caldo.

Ecco le prime parole di Myrta Merlino sul debutto di Pomeriggio 5

Dopo il debutto di Pomeriggio 5, Myrta Merlino ha commentato l’accaduto mediante il suo profilo Instagram. La donna ha voluto mostrare ai fan i dietro le quinte dell’organizzazione della prima puntata del talk show pomeridiano. Per tale ragione, ha mostrato a tutti quello che ha fatto poco prima di entrare in studio, i consigli che ha ricevuto e tanto altro. Ad ogni modo, la prima è andata, nel bene o nel male, il primo appuntamento con il nuovo format si è concluso e adesso bisogna tirare le somme.

Myrta ha deciso di commentare l’accaduto mediante dei video su Instagram. A tal riguardo, ha esordito dicendo di essere particolarmente emozionata e che quella appena trascorsa sia stata una giornata davvero incredibile per lei. Le emozioni provate sono state tantissime, in quanto per lei si tratta di un’esperienza del tutto nuova. In ogni caso, c’è stato un momento in particolare che davvero ha catturato la sua attenzione, vediamo quale.

L’evento che ha emozionato di più Myrta

Myrta Merlino si è detta contenta di questa prima puntata di Pomeriggio 5, almeno è riuscita a portare a casa la pelle, così come dichiarato da lei stessa su Instagram. Successivamente, poi, la donna ha detto di essere rimasta davvero molto contenta per un evento in particolare, ovvero, la presenza in studio di Claudio Amendola. L’attore ha accettato l’invito della presentatrice ed è stato tra gli ospiti della prima puntata di Pomeriggio 5.

Claudio è intervenuto soprattutto in merito ai temi legati alla violenza sulle donne. Nello specifico, ha commentato la terribile vicenda dello stupro di gruppo di Palermo che si è consumato lo scorso 7 luglio ai danni di una ragazzi di 19 anni. Ebbene, Myrta ha voluto ringraziare ancora una volta Amendola per la sua disponibilità. Infine, ha ringraziato anche Marco Tardelli per i suoi interventi. Sul fronte Barbara d’Urso, invece, per il momento tutto tace.