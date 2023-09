Temptation Island, Mirko commenta storia tra Igor e Perla: parole glaciali (FOTO)

Temptation Island è giunto al termine, ma ci sono alcune storie che sono rimaste nel cuore dei telespettatori, come ad esempio le vicende che riguardano Mirko, Perla, Greta e Igor. I primi due parteciparono al programma per mettere alla prova il loro amore.

Da quella esperienza, però, ne sono usciti drasticamente cambiati. Entrambi hanno trovato un nuovo amore e stanno vivendo una nuova relazione. Ma ci sono ancora degli strascichi tra loro? A fare delle confessioni a riguardo è stato Mirko.

Ecco cosa pensa Mirko della storia tra Perla e Igor

Mediante la box delle domande su Instagram, Mirko Brunetti ha commentato la storia d’amore nata tra Igor Zeetti e la sua ex Perla Vatiero. Un utente gli ha chiesto di commentare la nascita di questa nuova storia e di svelare che cosa pensa a riguardo. Ebbene, Mirko è stato lapidario. Nello specifico, infatti, il ragazzo ha detto di non avere molto da dire a riguardo. I due si sono conosciuti nel programma ed hanno deciso di stare insieme, pertanto, non ha nulla da aggiungere.

Una volta sviscerata questa faccenda, poi, Mirko si è soffermato sulla sua vita sentimentale e sul rapporto che ha con Greta. In questo periodo sono state avanzate delle ipotesi secondo le quali sembrava che i due stessero vivendo un momento di crisi. Questi pettegolezzi, però, sono stati smentiti da parte dei diretti interessati. Anche in questa occasione il ragazzo ne ha approfittato per fare delle interessanti confessioni. (Continua dopo la foto)

Mirko parla del rapporto con Greta dopo Temptation Island

Una volta archiviato il capitolo Igor e Perla, coppia a cui Mirko sembra non dare più alcun peso, l’ex volto di Temptation Island si è soffermato sulla sua vita sentimentale. In particolar modo ha detto che tutto sta procedendo nel migliore dei modi. Per il momento entrambi preferiscono vivere alla giornata e non fare troppi programmi e progetti sul futuro.

A chi gli ha detto di stare attento a Greta, in quanto non sembra essere sincera, Mirko ha risposto di essere tranquillo. Almeno per il momento, i due non hanno alcun problema e si trovano molto bene insieme, per tale ragione non vuole rovinare questo periodo così piacevole con delle inutili paure. Poco alla volta stanno cercando di fare fronte anche alla lontananza che, a causa dei loro impegni di lavoro, spesso si fa sentire.