Rai 1 sfida Canale 5: Pomeriggio 5 parte con il botto ma Myrta Merlino già trema

Myrta Merlino è partita col botto con la sua prima puntata di Pomeriggio 5. Nonostante qualche piccolo intoppo all’inizio dove è finita nel mirino del web, ecco che finalmente si può scoprire come è andato il primo appuntamento.

Si tratta senza dubbio di un nuovo inizio ed una nuova era dopo Barbara d’Urso al timone nelle precedenti quindici edizioni del programma pomeridiano dell’ammiraglia Mediaset?

Pomeriggio 5: Myrta Merlino parte con il botto

Pomeriggio 5 con la nuova conduzione di Myrta Merlino ha debuttato con 1.633.000 spettatori e 21,37% nella prima parte e 1.572.000 con il 19,32% nella seconda. Nei saluti finali ha radunato davanti al piccolo schermo 1.482.000 utenti con share del 16,57%.

Secondo Giuseppe Candela si tratta di un ottimo risultato “a sorpresa”, in cui “la Merlino ha battuto le ultime edizioni condotte da Barbara d’Urso e superato Rai1”. Estate in Diretta si è fermata – con tanto di crollo – al 14,2% e 16,2% di share. C’è da precisare però che la vera sfida per la Merlino inizierà la prossima settimana, quando Pomeriggio 5 si scontrerà con La Vita in Diretta di Alberto Matano

Rai 1 sfida Canale 5: La vita in diretta si prolunga, la Toffanin trema

Il primo debutto di Myrta Merlino su Canale 5 alla conduzione di Pomeriggio 5 è stato davvero soddsfacente per la rete. Al momento tutti si dicono soddisfatti anche se da parte del pubblico all’inizio c’è stata qualche lamentela. I fan da casa hanno notato che la conduttrice ha cercato di somigliare molto nei modi e nelle parole alla D’Urso leggendo addirittura un gobbo e facendo un figura non delle migliori.

Il vero problema però la Merlino inizierà tra qualche giorno quando allo stesso orario dovrò sfidarsi con Alberto Matano e la Vita in diretta. Basta pensare che lo scorso anno l’ex mezzo busto di Rai 1 ha ottenuto ascolti mai visti, battendo quotidianamente la concorrenza. Accadrà lo stesso?