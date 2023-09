Morte Michele Merlo, ennesimo schiaffo alla famiglia dell’ex allievo di Amici: archiviato il caso

Sono passati già due anni dalla morte di Michele Merlo, ex allievo di Amici. Oggi, la triste notizia dato che sulla sua scomparsa era stato aperto un caso e oggi archiviato. La procura di Vicenza ha richiesto di archiviare il caso legato al decesso del cantante.

Mike Bird, il nome con cui aveva scelto di farsi riconoscere dal pubblico, è morto a Bologna a causa di una leucemia fulminante nel giugno del 2021. Per i magistrati, però, non c’è la possibilità di dimostrare che Merlo si sarebbe potuto salvare se il medico di base di Rosà avesse capito subito la situazione.

Amici, Morte Michele Merlo: l’accusa contro il medico di base

Qualche mese fa il padre del giovane scomparso, ha fatto sapere di aver lasciato insieem a tutta la famiglia la città di Rosà. Sembra che i compaesani abbiano sviluppato una certa ostilità nei loro confronti per via della loro battaglia contro il medico di base. I pm hanno analizzato la situazione e, come riporta Today, hanno sottolineato che “era troppo tardi per poterlo salvare”. Hanno fatto notare che la leucemia fulminante che ha colpito Michele è una malattia “insidiosa” e che nonostante le cure purtroppo “non garantisce un’elevate possibilità di sopravvivenza”. Proprio per questo motivo per vederci chiaro sulla situazione sono stati i famigliari del ragazzo a voler vederci chiaro. Chiesta l’archiviazione del caso: ennesimo schiaffo in faccia alla famiglia Merlo

In questi due anni, i genitori di Michele Merlo non si sono mai arresi e hanno combattuto con el unghie e con i denti per portare avanti la loro battaglia. La famiglia ritiene che il medico di base non abbia capito subito la gravità della cosa e che il loro bambino poteva essere salvato.