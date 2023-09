Nicole Mazzocato annuncia il sesso del secondo figlio: il video è esilarante e spiazza tutti

In questi giorni, Nicole Mazzocato ha annunciato di aspettare un secondo figlio e da pochissimo ha svelato il sesso. In realtà, la giovane è incinta di ben 5 mesi, ma ha preferito tenere tutto per sé fino a questo momento.

All’interno di alcuni video presenti su Instagram, la protagonista ha svelato anche i motivi che l’hanno portata ad agire in questo modo. In ogni caso, le modalità che ha scelto per annunciare se aspetta un maschietto o una femminuccia sono davvero esilaranti.

Nicole spiazza il suo fidanzato con una sorpresa

Nicole Mazzocato ha deciso di spiazzare il suo compagno facendogli una sorpresa nel momento in cui gli ha annunciato il sesso del secondo figlio. La ragazza ha recentemente registrato dei video in cui ha spiegato per quale ragione ha scelto di tenere la notizia di questa seconda gravidanza per sé. Lei e il suo compagno sono piuttosto riservati. Proprio per tale ragione, hanno preferito conservare questo momento solo per loro.

Anche per quanto riguarda la notizia inerente il sesso, dunque, i due hanno aspettato un bel po’ prima di fare l’annuncio. In queste ore, Nicole ha pubblicato un video in cui mostra come ha dato al suo compagno Armando Anastasio la notizia. I due sono andati a cena fuori quando, improvvisamente, Nicole ha fatto trovare una scatola bianca al suo fidanzato. Al suo interno c’erano una serie di oggetti che gli avrebbero dovuto indicare il sesso del bebè. La ricerca, però, è durata più del previsto.

Ecco il sesso del secondo figlio della Mazzocato e di Armando

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Nicole Mazzocato, infatti, ha voluto fare un piccolo scherzetto ad Armando. Nello specifico, gli ha dato due gratta e vinci; in uno c’era scritto che fosse maschio e nell’altro che fosse femmina. Il ragazzo è rimasto interdetto ma, successivamente, ha preso un terzo biglietto al cui interno c’era svelato finalmente il sesso. Nicole e Armando aspettano un altro maschietto.

La notizia ha lasciato tutti senza parole. In molti, infatti, credevano che stavolta la giovane fosse in attesa di una femminuccia. Mediante un sondaggio pubblicato dalla Mazzocato, infatti, in molti si erano mostrati molto più propensi a credere che non fosse un altro maschio. Ad ogni modo, i due sono estremamente felici e si stanno godendo questo momento magico e bellissimo insieme.