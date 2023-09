Pomeriggio 5, Vittorio Sgarbi nomina Barbara d’Urso, regia censura tutto (VIDEO)

Pomeriggio 5 continua ad andare in onda, anche se di intoppi e di questioni che stanno generando scalpore ce ne sono parecchie. Durante la scorsa puntata, infatti, c’è stato un evento che sta facendo il giro del web e che riguarda Barbara d’Urso e Vittorio Sgarbi.

Quest’ultimo è stato tra gli ospiti della nuova conduttrice Myrta Merlino per commentare alcuni argomenti inerenti la seconda parte del format, ovvero, quella un po’ più leggera. Ebbene, l’esperto d’arte si è lasciato sfuggire qualcosa di troppo come suo solito.

Vittorio Sgarbi nomina Barbara d’Urso a Pomeriggio 5

Durante la puntata di ieri di Pomeriggio 5 Vittorio Sgarbi ha osato citare Barbara d’Urso durante la diretta. Myrta Merlino stava trattando l’argomento inerente il banchiere Massimo Segre, il quale ha deciso di svelare i tradimenti della sua ex futura moglie proprio durante la festa del loro fidanzamento. A commentare la faccenda c’erano diversi ospiti, tra cui anche Vittorio Sgarbi.

L’uomo è intervenuto, come suo solito, facendo degli interventi piuttosto pungenti. Ad un certo punto, però, si è lasciato sfuggire qualcosa di troppo. Nello specifico, mentre Myrta stava per mandare in onda un servizio, Sgarbi ha iniziato a divagare con i suoi colleghi pronunciando una frase riferita a Barbara. Nello specifico, ha detto che un noto politico fiorentino sia stato amante della d’Urso.

La reazione della regia e dei presenti in studio

Nel momento in cui l’ospite ha osato pronunciare quel nome, la regia ha fatto di tutto per censurare la cosa. In particolare, infatti, è stato subito mandato in onda il servizio prima che l’opinionista potesse fare altre confessioni compromettenti. Malgrado il tentativo della regia di insabbiare tutto,, e l’indifferenza dei presenti in studio, però, il pubblico di Pomeriggio 5 si è reso perfettamente conto della frase pronunciata da Sgarbi su Barbara d’Urso.

Il video contenente questo estratto, infatti, ha incominciato ad impazzare sul web divenendo virale. In molti non hanno potuto fare a meno di commentare dicendo che, in due puntate, il nome di Barbara è stato fatto per ben due volte. A quanto pare, anche se non è più alla guida del suo format pomeridiano, il suo “spirito” continua ad essere sempre presente. Intanto la diretta interessata non ha commentato minimamente la cosa. Ricordiamo che attualmente si trova a Londra per cimentarsi in un nuovo progetto di vita.