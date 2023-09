Sophie Codegoni e Alessandro fanno pace, ma spunta assurdo motivo della crisi: c’entra un reality

Dopo aver annunciato di essere in un momento molto turbolento, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano hanno fatto la pace. Ad annunciarlo sono stati i diretti interessati mediante i loro account social.

Ad ogni modo, in queste ore su sta facendo strada sul web un’altra indiscrezione che riguarda le possibili cause che potrebbero aver spinto i due a litigare. Gabriele Parpiglia, infatti, ha svelato che si tratterebbe di una faccenda legata ad un reality show. Vediamo cosa è emerso.

Sophie e Alessandro pace fatta, ma spunta retroscena sulla loro crisi

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano hanno fatto la pace, ma cosa li ha portati a litigare in maniera così importante? Stando a quanto trapelato da recenti indiscrezioni, pare proprio che a generare la polemica sia stata una decisione presa dalla ragazza all’insaputa di Alessandro. La giovane pare fosse in trattativa per prendere parte alla prossima edizione di Pechino Express.

Sophie sarebbe dovuta partire per questo esilarante reality show in coppia con Antonella Fiordelisi. All’ultimo momento, però, le cose avrebbero preso una piega inaspettata. Le trattative, infatti, pare fossero state portate avanti da Sophie all’insaputa di Alessandro. Quando il ragazzo avrebbe scoperto il tutto, sarebbe andato su tutte le furie. Basciano si sarebbe mostrato sin da subito contrario, specie perché da poco la Codegoni ha dato alla luce sua figlia. Pertanto, allontanarsi per tutto questo tempo dalla bambina è sembrata per Alessandro una scelta innaturale.

Codegoni e Basciano in guerra per un reality show?

Questo, dunque, avrebbe portato Sophie Codegoni e Alessandro Basciano a discutere in maniera molto importante. Pare addirittura che il ragazzo si fosse rivolto a dei legali. Ad ogni modo, in seguito, Sophie avrebbe ragionato sulla faccenda e avrebbe preso la decisione di rinunciare a questa esperienza per stare con sua figlia. Chiaramente, questa notizia va presa con le pinze in quanto risulta essere un’indiscrezione.

Per il momento, infatti, i diretti interessati non hanno né confermato né smentito queste indiscrezioni. C’è da dire, però, che la Codegoni avrebbe davvero rinunciato a partecipare al programma, il quale si preannuncia essere davvero scoppiettante, almeno stando alle voci che sono trapelate sul cast. Ad ogni modo, al di là di quelle che potrebbero essere state le cause di tutto, c’è da dire che la cosa importante è che tra i due sia tornato il sereno, specie per il bene della piccolina.