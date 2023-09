Belen Rodriguez, finte paparazzate con Elio Lorenzoni, era tutto organizzato? Scoppia la bomba

La storia d’amore tra Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni è, ormai, ufficiale, i due sono stati immortalati anche in delle paparazzate su Chi. Sull’ultimo numero del magazine diretto da Alfonso Signorini, infatti, sono presenti delle foto volte ad immortalare il loro amore.

Ad ogni modo, sul web sono trapelate delle indiscrezioni che stanno gettando nuove ombre sulla faccenda. In particolare, pare che tutto potrebbe essere stato studiato a tavolino. Vediamo nel dettaglio cosa è emerso.

Finte paparazzate tra Belen ed Elio? Cosa è emerso

Sul numero di oggi di Chi sono presenti le foto delle paparazzate che sono state fatte a Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni. I due sono stati beccati mentre erano intenti a trascorrere un romantico week-end in montagna. Tra gli scatti non mancano effusioni romantiche, momenti di tenerezza e che trasudano tanta complicità. Ad ogni modo, ieri l’influencer Deianira Marzano aveva anticipato uno scoop.

Nello specifico, una sua fan le ha preannunciato quello che sarebbe accaduto oggi sul magazine diretto da Alfonso. La persona in questione ha anche dichiarato che tutto pare sia stato architettato direttamente da Belen. La donna potrebbe essersi messa d’accordo con i giornalisti per organizzare questo sevizio volto ad ufficializzare il suo rapporto con il suo nuovo compagno, ma non è tutto. (Continua dopo la foto)

La verità sul sodalizio tra gli ex della Rodriguez: gli incontri tra Antonino e Stefano

Sempre sul magazine di Signorini sono presenti anche degli aggiornamenti in merito all’amicizia che pare sia nata tra Stefano De Martino e Antonino Spinalbese. Un po’ di giorni fa, infatti, gli utenti del web avevano notato che i due avessero cominciato a seguirsi sui social. Ebbene, a quanto pare, dietro quel gesto ci sarebbero delle motivazioni ben precise. I due si sono incontrati a casa di De Martino ed hanno anche cenato insieme in compagnia dei loro figli.

I due hanno in comune non soltanto Belen Rodriguez, ma anche tanti altri interessi. Inoltre, sono entrambi originari di Torre del Greco in Campania e tutti e due sono tra i papà single più in voga tra le donne di ogni età. Questo, dunque, sembrerebbe averli spinti a creare un sodalizio alle spalle della Rodriguez. Ad ogni modo, dietro questo incontro pare ci sia la volontà di creare un clima armonico in famiglia, soprattutto per il bene dei loro figli. Ricordiamo che Santiago e Luna Marì sono davvero legatissimi.