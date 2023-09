Carlotta Mantovan ancora lacrime per Frizzi: il messaggio commuove anche i fan

Sono passati ben 5 anni da quando Fabrizio Frizzi è venuto a mancare. La morte del conduttore televisivo ha lasciato un vuoto enorme non solo nel cuore di tutti i tuoi colleghi ma soprattutto in quello di Carlotta Mantovan.

La conduttrice televisiva però non ha mai perso la voglia e il coraggio di andare avanti e di lottare per la sua bambina. Stella è tutto ciò che le resta di Fabrizio e ogni movimento, parola o azione della piccola la riporta sempre a Fabrizio.

Carlotta Mantovan cambia vita ma sempre nel ricordo di Frizzi

Da due anni Carlotta ha deciso di cambiare vita trasferendosi in Provenza in Francia, insieme alla figlia Stella. Una scelta drastica per la giornalista ma indispensabile per poter dare una svolta alla sua carriera e dare un senso alla sua esistenza.. La perdita di Frizzi è stata drammatica e ancora oggi non riesce a distaccarsi totalmente da lui.

La Mantovan lo dimostra ogni qual volta posta un messaggio sui social, e ogni volta che si mostra assieme alla sua bambina. Proprio poche ore fa un suo post ha emozionato tutti, ricordando con una frase quanto il ricordo di Fabrizio sia ancora vivo nel suo cuore. L’ex presentatrice di Tutta Salute ha postato uno scatto dolcissimo, sua figlia in spiaggia. All’orizzonte un cielo azzurro e le onde del mare… A correndo una frase che non è passata inosservata: “Verso l’infinito e oltre…”

Carlotta pensa ancora a Frizzi: perchè quella frase non è passata inosservata

Come in molti ricorderanno in occasione del decimo compleanno di Stella, avvenuto il 3 maggio scorso, la piccola Frizzi ha ricevuto un dono emozionante da parte di mamma e papà. La sorpresa non avrebbe potuto essere più azzeccata, Carlotta Mantovan, ha ricordato Fabrizio Frizzi: “Te l’avevamo promesso“.

La giornalista ha condiviso sul suo profilo Instagram la foto di Stella mentre balla con lo sceriffo Woody il personaggio di “Toy Story”, personaggio al quale ha prestato la voce. E ancora oggi famosa la sua frase “verso l’infinito e oltre….” ripostata poche ore fa.