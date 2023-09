Il Paradiso delle signore anticipazioni 11 settembre: Adelaide fa un grande annuncio

Lunedì 11 settembre riaprono i battenti del Paradiso delle signore e le anticipazioni rivelano che non mancheranno i colpi di scena. L’appuntamento è sempre fissato su Rai 1 a partire dalle 16:05, salvo variazioni di palinsesto. Vittorio Conti si troverà a fronteggiare una situazione piuttosto incresciosa, mentre Adelaide tornerà in città.

La contessa porterà con sé una grande notizia, che non esiterà a comunicare subito a Marcello. Quest’ultimo, intanto, prenderà un’importante decisione che riguarda la sua vita. Vediamo tutto quello che succederà.

Vittorio in serie difficoltà al Paradiso delle signore

Nella puntata dell’11 settembre del Paradiso delle signore vedremo che Vittorio si troverà in serie difficoltà a causa dell’apertura della Galleria Milano Moda. Il nuovo atelier, infatti, sta sottraendo numerosi clienti al grande magazzino e la cosa non genera certamente serenità nel direttore. Per tale ragione, Conti si attiverà per cercare di porvi subito rimedio. Per contro, invece, Umberto Guarnieri sarà profondamente soddisfatto dell’andazzo che prenderà la sua nuova attività.

Per quanto riguarda Irene, invece, la Cipriani sarà alla disperata ricerca di una nuova Venere. Nel frattempo, vedremo che Elvira apparirà molto più sicura di sé. La giovane è riuscita a dimagrire parecchio, pertanto, maturerà una fiducia in sé davvero notevole. Al grande magazzino, poi, ci sarà anche il ritorno di Maria. La giovane farà la conoscenza del nuovo stilista, Gian Lorenzo Botteri e i due avranno un incontro molto importante.

Anticipazioni 11 settembre: l’annuncio di Adelaide

Nel corso dell’appuntamento dell’11 settembre con il Paradiso delle signore, poi, vedremo che ci sarà anche un altro evento molto atteso, ovvero, il ritorno di Adelaide a Milano. Dopo il suo lungo viaggio, finalmente, la contessa farà ritorno a casa e, naturalmente, tra le prime cose andrà a riabbracciare Marcello. La donna, però, non esiterà a fare un grande annuncio, a Milano arriverà presto Odile, una persona per lei molto importante.

Nel frattempo, Marcello ha acquistato un nuovo appartamento e deciderà di ospitare al suo interno sia Salvatore sia Armando. Quest’ultimo riprenderà il suo lavoro al grande magazzino dopo essere tornato da Londra. La lontananza di Agnese, chiaramente, si farà sentire notevolmente. Tra Vittorio Conti e Umberto Guarnieri, intanto, ci sarà grossa tensione. Il primo si troverà in serie difficoltà a contrastare la concorrenza spietata del suo rivale. Pertanto, ce ne saranno da vedere davvero delle belle.