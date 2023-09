Pomeriggio 5, parla il regista licenziato: ecco cosa è successo e perchè è andato via

C’è ancora tanto mistero e curiosità sul regista cacciato via da Pomeriggio 5 nella prima puntata di messa in onda. A distanza di giorni e chiacchiericci a rompere il silenzio è stato lo stesso Ermanno Corbella. Quest’ultimo infatti ha voluto spiegare cosa è realmente successo dentro gli studi precisando che non è stato affatto cacciato da Mediaset. Ebbene non è stata Mediaset a decidere di licenziarlo ma un accordo tra le parti Ermanno Corbella regista di Pomeriggio 5 rompe il silenzio dopo il licenziamento

Ha lavorato a fianco di volti noti della TV italiana, come Enrico Mentana, Gianfranco Funari, Michele Santoro e altri. Ed è per questo che la sua uscita di scena è risultata alquanto clamorosa. Non prova alcuna amarezza per quanto accaduto, anzi si dichiara “tranquillo”. Con molta calma, il regista fuori da Pomeriggio Cinque dopo una sola puntata di questa nuova e inedita edizione ha confessato cosa realmente è successo.

Ermanno ha precisato che non è stato cacciato affatto dalla rete ma che da entrambi le parti, ovvero la sua e Mediaset si è deciso di interrompere la collaborazione. Il contratto era firmato per tutta la stagione e quindi adesso bisogna vedere nella parte legale cosa accadrà

Il regista: non c’entra assolutamente Myrta Merlino

Secondo quanto precisato da Corbella non c’entra assolutamente il suo addio con quello di Myrta. Il regista, che ha lavorato con la nuova conduttrice a L’Aria che tira su La7, ha parlato con lei chiarendo la situazione. Ma allora cosa è successo nel dettaglio? C’entra il gobbo a vista?

Beh a tal proposito ha fatto sapere che “Fa parte degli errori di una diretta. Abbiamo provato molto poco per ragioni contingenti”. Al momento questa è la decisione e pare non ci siano contenziosi. Sarà il suo agente a risolvere al meglio la questione ha poi concluso