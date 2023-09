Oroscopo 7 settembre 2023: Toro in ansia, scoperte per Scorpione

Le previsioni dell‘oroscopo del 7 settembre invitano gli Acquario ad essere tenaci, anche se si sentono sotto pressione. Gli Ariete, invece, devono aprire gli occhi su certe faccende.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Guardare un problema da una distanza sbagliata potrebbe causare solo delle scelte sbagliate. Cercate di prendere le giuste distanze, in modo da affrontare la situazione in maniera più analitica.

Toro. Siete un po’ tesi e in agitazione per qualcosa. Se non siete pienamente soddisfatti e sicuri di una decisione che avete preso, forse è il caso di tornare sui vostri passi. Non è mai troppo tardi per cambiare idea.

Gemelli. Le previsioni dell’oroscopo del 7 settembre vi invitano a fidarvi un po’ di più delle persone care. Essere diffidenti è importante in certi casi, ma ci sono delle occasioni in cui abbassare le difese è una cosa molto piacevole.

Cancro. Siete piuttosto loquaci e diretti. In amore non amate tanto i giri di parole, ma preferite andare dritti al punto. In ambito professionale, invece, ci sono degli impegni piuttosto interessanti a cui adempiere.

Leone. La vita è piena di sfide e di nuove occasioni. Cercate di essere sempre preparati a cimentarvi in nuove esperienze e non siate troppo prigionieri delle vostre stesse convinzioni e idee.

Vergine. Cercate di essere un po’ più flessibili in amore. Ricordate che ognuno ha un suo modo di vedere la vita e di affrontare le situazioni. Per tale ragione, sarebbe opportuno lasciare che le cose seguano il loro corso.

Previsioni 7 settembre da Bilancia a Pesci

Bilancia. Siete un po’ indecisi su alcune decisioni da prendere. Non abbiate fretta e imparate i tempi dell’attesa. Talvolta, aspettare un evento bello è molto più piacevole ed emozionante del viverlo.

Scorpione. I nati sotto questo segno potrebbero trovarsi a fare delle scoperte molto interessanti. L’Oroscopo del 7 settembre vi sprona a mettervi in gioco e a dimostrare a tutti quanto valete.

Sagittario. Siete amanti delle sfide. Di solito, se qualcuno vi dice che non siete in grado di riuscire a portare a termine un obiettivo, ne approfittate per dimostrare che si sbaglia. Attenti, però, a non giocare troppo duro.

Capricorno. Le stelle vi invitano ad essere pazienti e a non avere fretta. Anche se avete la verità in tasca, forse è il caso di fermarsi un attimo e riflettere prima di prendere decisioni difficilmente modificabili.

Acquario. Questo è il momento di prendere in mano la vostra vita. Se svolgete una professione alle dipendenze, questi giorni potrebbero rivelarsi particolarmente duri. Vi sentite un po’ sotto pressione.

Pesci. In amore vi sentite un po’ indecisi. Se ci sono stati degli alti e bassi di recente, forse è il caso di fare un esame di coscienza. Buon momento per mettere da parte l’orgoglio e inseguire i vostri sogni.