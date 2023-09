Giulia Salemi “presente” alla prima puntata del Grande Fratello: ecco che succederà

Come tutti i fan del Grande Fratello avranno avuto modo di apprendere, Giulia Salemi è stata sostituita nel ruolo di portavoce dei social da Rebecca Staffelli. Questo cambio di guardia, come è normale che sia, ha sollevato un bel po’ di polemiche.

Ad ogni modo, lunedì prossimo riapriranno i battenti del reality show di Canale 5, e in molti sono curiosi di capire quello che accadrà. Ebbene, stando ad alcune indiscrezioni trapelate sui social, pare che Giulia sarà “presente”. Vediamo quello che accadrà.

Ecco come sarà presente Giulia Salemi nella prima puntata del Grande Fratello

Nel corso della puntata di lunedì 11 settembre del Grande Fratello verrà affrontato anche il discorso inerente l’uscita di scena di Giulia Salemi. L’influencer Deianira Marzano ha ricevuto una segnalazione piuttosto interessante a riguardo. Nello specifico, pare che durante il debutto della nuova stagione del reality show Alfonso Signorini e Rebecca Staffelli nomineranno Giulia.

In tale occasione potrebbe essere mandato un saluto alla giovane e chissà che non si decida di dare luogo ad un collegamento via webcam con la fidanzata di Pierpaolo Pretelli. Questa, però, per il momento resta solamente una supposizione. Quello che pare certo è che sarà nominata la giovane, quanto meno per giustificare la presenza di Rebecca, la quale siederà al suo posto.

Giulia svela un problema di salute

La nuova portavoce dei social del Grande Fratello, inoltre, pare abbia anche chiesto che non vengano fatti confronti con Giulia Salemi. Il suo obiettivo, infatti, è quello di svolgere il lavoro per cui è stata scelta senza troppe ingerenze e, soprattutto, interferenze esterne. Questo, come è facilmente intuibile, è un fatto piuttosto difficile da verificarsi. Il pubblico sicuramente sarà portato a fare un confronto tra le due ragazze.

Ad ogni modo, per il momento Giulia non ha proferito parola a riguardo. La ragazza ha altri pensieri per la testa. Tra le sue Instagram Stories, infatti, l’influencer ha svelato di aver recentemente effettuato delle visite mediche da cui, purtroppo, sono sorti alcuni piccoli problemi di salute legati soprattutto alla vista. A tal riguardo, ha detto di essere peggiorata, sta di fatto che l’oculista le ha detto di dover indossare gli occhiali. D’ora in avanti, dunque, i fan dovranno abituarsi a vedere la Salemi con un look un po’ diverso e molto più intellettuale.