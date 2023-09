Uomini e donne anticipazioni, registrazione 6 settembre: lite fortissima e minacce di denuncia, tronista abbandona lo studio

Il sei settembre si è registrata una nuova puntata di uomini e donne. Le anticipazioni circolate in rete grazie a Lorenzo Pugnaloni ci fanno sapere che questa è stata davvero una puntata scoppiettante, con tanto di rissa e minacce.

Presente, Tinì Cantino che molti davano per “disoccupata”. Assente ancora Armando Incarno e Riccardo Guarnieri. Ma andiamo a vedere assieme tutti i dettagli

Lite fortissima tra Gianni Sperti ed Aurora: volano minacce

Si continua a registrare negli studi Elios di Uomini e Donne. Il primo appuntamento è fissato per lunedì 11 settembre 2023 e già le anticipazioni segnalano importanti scenari accaduti tra dame cavalieri e opinionisti. Nella registrazione di ieri pomeriggio, che andrà in onda nelle prossime settimane suddivisa in più puntate, la parte dedicata al Trono Over è stata caratterizzata da “una mega lite”.

Secondo le anticipazioni riportate da Lorenzo Pugnaloni su Instagram, a scontrarsi ancora una volta sono stati Gianni Sperti e Aurora Tropea. Gli animi tra i due si sono scatenati un sacco sacco che sono volati paroloni tra i due. Chi ha seguito anche le passati edizioni sa benissimo che non è la prima volta che entrambi litigano ma questa volta si parla di una discussione molto accesa con tanto di minacce di denunce da parte dell’opinionista.

Anticipazioni: Presente Tinì, tronista lascia lo studio

Confermatissima, rispetto a quanto si è detto in rete, la presenza di Tinì accanto a Gianni e Tina nel ruolo di opinionista. Per quanto riguarda Armando Incarnato, non ci sono ancora notizie. Riccardo invece pare si sia fidanzato. Infine largo spazio al trono classico, c’è già una corteggiatrice contesa dai due tronisti Brando e Cristian.

Si tratta di Beatrix, la quale è uscita anche questa settimana con entrambi. Cristian, però, non ha preso bene la sua posizione tanto che dopo essersi arrabbiato ha perso le staffe lasciando lo studio. . Per quanto riguarda Manuela Carriero, per il momento, non ci sono novità da segnalare.