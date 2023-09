Pomeriggio 5, rissa dietro dietro le quinte: Myrta avrebbe fatto volare di tutto

Dopo le voci circolate in rete sul licenziamento di Corbella, lo stesso regista ha voluto rompere il silenzio spiegando che non è stato cacciato da Mediaset ma che l’addio è stato deciso da parte di entrambi le parti. Inoltre, ha ammesso che la Merlino non ha nulla a che vedere con il suo allontanamento anzi… Poco fa, infatti, è stato diffuso un gossip secondo il quale Myrta, dopo il presunto licenziamento del regista, avrebbe tirato un caffè addosso a un autore.

Non solo, a quanto pare la giornalista avrebbe anche lanciato un asciugamano contro una parrucchiera. Un atteggiamento quella della conduttrice che non sarebbe piaciuto affatto tanto che si qualcuno ha pensato di far intervenire i sindacati. Chiaramente, è necessario ribadire che si tratta solamente di un’indiscrezione e che non c’è ancora nessuna conferma concreta riguardo questa vicenda.

Pomeriggio 5 rissa dietro le quinte: Myrta in difficoltà