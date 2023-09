Belen e Cecilia Rodriguez hanno litigato? Gesti scortesi e ipotesi: cosa è successo

Il Festival del Cinema di Venezia ha aperto le danze e sono tanti i volti del mondo dello spettacolo che stanno sfilando sul tanto agognato red carpet. Ebbene, proprio in occasione di questo evento è accaduto un fatto increscioso che coinvolge Belen e Cecilia Rodriguez.

Nello specifico, alcuni utenti del web si sono resi conto di alcuni comportamenti bizzarri adoperati dalle due donne. I loro atteggiamenti stanno spingendo a credere che ci sia qualche attrito tra loro. Vediamo cosa è successo.

Cosa è successo tra Belen e Cecilia? Gli indizi social

Cecilia e Belen Rodriguez hanno avuto una discussione? Questa è la domanda che in molti si stanno ponendo. Il dubbio è sorto nel momento in cui Cecilia ha pubblicato sul suo account di Instagram alcuni contenuti inerenti la sfilata a cui ha dato luogo sul red carpet. In tale occasione, la donna ha deciso di sfoggiare un abito color lime, molto aderente e sensuale.

Sul suo profilo Instagram, poi, ha condiviso un video legato a questo evento, che ha riscosso subito tantissimi consensi. Tra i like e i messaggi di apprezzamento, però, manca completamente l’intervento di Belen. Di solito, la showgirl condivide sempre i traguardi di sua sorella. L’anno scorso, ad esempio, condivise tra i suoi contenuti le immagini della sfilata di Cecilia. Come mai in questa circostanza l’ha completamente ignorata? (Continua dopo la foto)

Rodriguez ai ferri corti? L’agitazione di Cecilia

Secondo gli utenti più fantasiosi, Cecilia e Belen Rodriguez avrebbero avuto dei diverbi, per cui tra loro non scorrerebbe buon sangue. Questo motiverebbe in parte anche il nervosismo mostrato da Cecilia a Venezia quando, proprio mentre era intenta a sfilare, ha discusso con un agente della sicurezza. Ad ogni modo, almeno per il momento queste restano solamente delle supposizioni.

Le dirette interessate, infatti, non sono ancora intervenute per commentare la cosa. Belen è molto impegnata nel viversi la sua nuova storia d’amore, che proprio ieri è stata ufficializzata anche sul magazine Chi mediante un articolo interamente dedicato alla donna e ad Elio Lorenzoni. Oltre a questo, poi, la Rodriguez si sta dedicando anche alla sua nuova linea di abbigliamento, che proprio da poco ha lanciato sul mercato. Non resta che attendere, dunque, per vedere se saranno fatti d ei riferimenti sulle vicende strettamente familiari.