Anna Pettinelli svela retroscena su Maria De Filippi: “Ecco come mi ha chiesto di tornare ad Amici”

Anche nell’edizione di quest’anno di Amici di Maria De Filippi, che prenderà il via domenica 24 settembre su Canale 5, ci sarà Anna Pettinelli tra gli insegnanti. La sua presenza era in dubbio, così come quella di altri esponenti del programma.

Alla fine, però, la conduttrice ha deciso di ingaggiarla nuovamente all’interno della sua squadra. Nel corso di una recente intervista, Anna ha svelato dei retroscena su Maria e, soprattutto, sul modo piuttosto bizzarro in cui le ha chiesto di tornare nel talent show.

Il modo bizzarro in cui Maria De Filippi ha chiesto ad Anna di tornare ad Amici

Anna Pettinelli e Maria De Filippi sono molto legate tra loro. Oltre che essere colleghe da tanto tempo, sono legate anche da un rapporto di amicizia molto profondo. A suo tempo, infatti, fu proprio la presentatrice di Amici a volere fortemente la donna all’interno del suo staff. Ebbene, a quanto pare, squadra che vince non si cambia. Anche quest’anno Anna farà parte del parterre e vestirà i panni di insegnante di canto.

Nel corso di una recente intervista rilasciata a Tag24, Anna ha fatto delle confessioni sulla conduttrice. In particolare, si è soffermata sul modo in cui Maria le ha chiesto di tornare ad Amici. La De Filippi non le ha dato scelta, sta di fatto che non le ha posto una domanda, bensì un’affermazione. Maria, infatti, ha detto alla sua amica che avrebbe fatto parte anche della nuova edizione del talent show, e non le ha dato modo di replicare o di dare una risposta diversa.

Le paure della Pettinelli per la nuova edizione

Questo, dunque, dimostra che Maria De Filippi fosse fermamente convinta di avere nuovamente Anna Pettinelli all’interno del suo staff, al punto da non lasciarle scelta. La donna, dal canto suo, è stata estremamente felice di essere stata riconfermata, pertanto, è pronta a mettersi nuovamente in gioco in questa avventura. Tuttavia, ci sono delle cose che, in parte, la preoccupano, ovvero, gli scontri con Rudy Zerbi.

Anna va d’accordo un po’ con tutti all’interno del talent show, ma i rapporti con il suo collega di canto non sono mai stati particolarmente piacevoli. I due hanno spesso litigato e se ne sono dette di ogni. La Pettinelli, inoltre, ci ha tenuto a precisare che gli scontri tra loro sono sempre stati sinceri e non c’è mai stato nulla di pilotato.