Temptation Island, finisce male tra Greta, Perla e Mirko: volano insulti e minacce

Il dissing social tra Greta Rossetti, Perla Vatiero e Mirko Brunetti, ex esponenti di Temptation Island, sta prendendo una piega davvero inaspettata. I tre si sono resi protagonisti di attacchi molto velenosi, che hanno scatenato insulti e anche minacce.

Attualmente, dunque, la situazione è piuttosto delicata e Mirko è arrivato addirittura a “minacciare” la sua ex dicendo di rivelare cose compromettenti sul suo conto. Vediamo nel dettaglio cosa è successo.

Il nuovo scontro tra Greta e Perla ex di Temptation Island

Anche se Temptation Island è finito da un bel po’ di tempo, continua il dissing social tra Greta, Perla e Mirko. Soprattutto le due ragazze si sono lanciate delle velenose stoccate sui social. Le ultime sono partire dalla Rossetti, la quale ha pubblicato dei video su TikTok in cui allude all’aver incontrato la ex del suo fidanzato e di averla reputata bruttissima. Gli utenti del web non hanno apprezzato il suo video, sta di fatto che l’hanno attaccata e insultata.

Greta, allora, ha replicato dicendo che il suo fosse un video generico e assolutamente non riferito a Perla. Quest’ultima, dal canto suo, ha replicato sempre mediante alcuni video pubblicati sui social ed ha detto di non volersi abbassare al livello dell’altra ragazza. La giovane, inoltre, ha detto di credere che Greta faccia questi video in quanto ha capito che in questo modo le sue visualizzazioni aumentano. La maggior parte degli utenti del web è sembrata schierarsi dalla sua parte.

Le “minacce2 di Mirko e la verità a Uomini e Donne

Successivamente, poi, nella diatriba tra Greta e Perla è intervenuto anche Mirko, il quale ha difeso l’ex tentatrice di Temptation Island, nonché sua attuale fidanzata. A tal riguardo, ha detto che Perla finge di essere una vittima solamente per impietosire gli utenti del web. Nel privato, invece, si comporta da vera vipera. Proprio per questo ha “minacciato” di rivelare delle cose private su Perla. Questo pensiero è stato avallato anche da Greta, la quale ha espresso questo concetto mediante un ulteriore video su TikTok.

Ado ogni modo, adesso la curiosità sta crescendo sempre di più nell’attesa che arrivi lunedì prossimo. In tale occasione, infatti, ripartirà Uomini e Donne e, come trapelato dalle anticipazioni, tra gli ospiti ci saranno anche alcuni ex volti di Temptation Island, tra cui Perla, Igor, Greta e Mirko. Ebbene, in tale occasione saranno sviscerati tutti gli altarini. Non resta che attendere, dunque, per vedere cosa si sono detti.