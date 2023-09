Belve, ospiti Francesca Fagnani, si aggiunge discussa cantante: ecco chi è e gli altri nomi

Cresce sempre di più il numero di ospiti che Francesca Fagnani intervisterà a Belve non appena riprenderà la nuova stagione. C’è grande attesa sul debutto della nuova edizione della trasmissione, in quanto sono davvero notevoli i personaggi famosi che si lasceranno intervistare dalla conduttrice.

In queste ore, all’elenco delle cinque persone che sono già trapelate nei giorni scorsi, si è aggiunta un’altra donna appartenente al mondo della musica. Una nota e discussa cantante, dunque, prenderà parte al programma. Vediamo di chi si tratta e tutti gli altri protagonisti.

Ecco chi è la discussa cantante tra gli ospiti di Belve

Sull’ultimo numero del magazine Oggi, in edicola dal 7 settembre, è stato arricchito il cast di ospiti della nuova stagione di Belve di Francesca Fagnani. Stando a quanto emerso, dunque, pare proprio che la conduttrice intervisterà anche Arisa. La cantante aveva già preso parte al format nel 2021, in cui parlò apertamente sia della sua vita lavorativa sia privata.

In questa circostanza, la curiosità sul suo conto è ancora più elevata, considerando gli ultimi gossip di cui si è resa protagonista l’artista. Sicuramente, infatti, Francesca non potrà fare a meno di chiedere alla sua ospite aggiornamenti in merito alla particolare richiesta che ha fatto di recente sui social, ovvero, quella in cui si è denudata cercando marito. Ovviamente, poi, non mancheranno riferimenti in merito al suo lavoro, al suo coinvolgimento nella giuria di The Voice Kids e al suo abbandono di Amici.

Gli altri ospiti di Francesca Fagnani

Con Arisa, dunque, il numero di ospiti di Francesca Fagnani a Belve sale a 5. Il primo nome trapelato è stato quello di Stefano De Martino, il quale chiarì anche che avrebbe preso parte al programma a titolo gratuito. Successivamente, poi, è stato fatto il nome di Emanuele Filiberto di Savoia. Ancora, poi, a generare particolare curiosità è anche la partecipazione di Fabrizio Corona.

Quest’ultimo si rese protagonista di parole molto dure contro il format e la conduttrice, pertanto, sarà davvero esilarante vedere cosa dirà nel corso dell’intervista e come si relazionerà a lui Francesca Fagnani. Infine, tra i nomi certi, o quasi, c’è quello di Raoul Bova, che è trapelato di recente. Restano, poi, due grandi punti interrogativi che riguardano la possibile presenza di Ilary Blasi e di Belen Rodriguez. Sul loro conto ci sono ancora dei dubbi.