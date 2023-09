Terra Amara anticipazioni, ancora morti : Yilmaz perde il lume della ragione

Continua con grande successo la messa in onda pomeridiana di Terra Amara. Le anticipazioni ci fanno sapere che nei prossimi episodi della soap ci saranno grandi novità e purtroppo drammatiche. La morte di Hunkar ha sconvolto tutti ma nello stesso tempo ha accesso rabbia e rancore negli altri protagonisti.

Purtroppo la morte della padrona non sarà l’unico doloroso addio col quale dovremmo fare i conti. Diversi personaggi lasceranno la serie e anche in maniera sconcertante. E questo potrebbe essere il caso di Fikret

Terra Amara anticipazioni: Yilmaz fa una scoperta scioccante

Come abbiamo visto nei precedenti episodi di Terra Amara all’inizio della terza stagione e, sin da subito, ha dimostrato di avere le idee chiarissime. Pronto a tutto per ottenere i suoi scopi, il nuovo personaggio si metterà presto contro il potente Demir essendo il suo fratellastro segreto. Nelle prossime puntate, però, sarà Yilmaz ad inveire duramente contro il ragazzo e per un motivo ben preciso.

Akkaya perderà la testa appena scoprirà che sua moglie è incinta e sa benissimo che il figlio non è il suo. A dargli la notizia sarà Zuleja che verrà a sapere della gravidanza della della rivale. Chi è, quindi, il padre del bambino che la dottoressa porta in grembo? A rispondere alla domanda ci penseranno dei pettegolezzi in paese dove si dirà che Mujgan ha una storia con Fikret.

Anticipazioni: l’ex meccanico pronto a uccidere Fikeret dopo la scoperta

Yilmaz ovviamente come detto in precedenza sa che non è lui il padre della bambino che aspetta Mujgan e deciderà di affrontare in prima persona Fikeret. L’ex meccanico sarà pronto a vendicarsi e andrà da lui con l’intenzione di ammazzarlo.

Ad evitare il peggio sarà proprio la dottoressa che rivelerà di aver raccontato una bugia. Il medico ha mentito sulla gravidanza per non concedere il divorzio a Yilmaz e provare a trattenerlo con sé. Insomma. l’ennesima bugia per allontanare i due innamorati.