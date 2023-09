Teresa Langella e Andrea matrimonio: svelata data, location e altri dettagli

Teresa Langella ha aperto la box di domande con i suoi fan ed ha risposto principalmente ai quesiti legati al suo matrimonio con Andrea Dal Corso. La ragazza ha svelato, finalmente, la data delle nozze, ma non solo.

Dopo una ricerca durata tantissimi mesi, l’ex tronista di Uomini e Donne ha svelato di aver finalmente scelto anche la location dei loro sogni. Vediamo nel dettaglio tutto quello che ha rivelato ai suoi fan.

Ecco dove e quando si terrà il matrimonio tra Teresa e Andrea

Il matrimonio tra Teresa Langella e Andrea Dal Corso è sempre più vicino. Lo scorso anno il ragazzo le ha fatto una proposta di matrimonio con i fiocchi che ha emozionato davvero tutti. Ebbene, adesso il grande giorno è sempre più vicino. In particolar modo, Teresa ha svelato che le nozze si celebreranno a maggio del 2024. Per il momento, però, non ha voluto dare quella che sarà la data precisa.

Il motivo risiede probabilmente nel fatto che aspettano di ricevere prima delle conferme definitive per quanto riguarda location e altro. Proprio in merito al posto in cui si terrà il ricevimento, Teresa in questi giorni è stata in Campania dalla sua famiglia per poter andare a visitare alcuni luoghi. Ebbene, tra le tante location viste in questi mesi, e negli ultimi giorni, finalmente la Langella pare si sia decisa.

La Langella fa confessioni sull’abito e altri dettagli

Il luogo in cui si terranno i festeggiamenti del matrimonio tra Teresa Langella e Andrea Dal Corso è in Campania, in una struttura che ha una vista mare da mozzare il fiato. Il nome non è stato ancora divulgato, tuttavia, ieri la ragazza ha mostrato alcuni spezzoni dei due posti che maggiormente hanno colpito il suo cuore. Scelta data e location, manca il vestito. A tal riguardo, la protagonista ha detto di avere le idee piuttosto chiare.

In particolare, infatti, la ragazza ha detto di avere già delle idee ben precise e non ha nessuna intenzione di perdere lo stesso tempo che ha usato per definire la struttura. Proprio per tale ragione, ha ammesso che il suo abito sarà disegnato da una stilista bravissima. Ricordiamo che Teresa e Andrea si sono rivolti ad una wedding planner che curerà tutta l’organizzazione dell’evento. Esso pare sarà davvero fiabesco, non resta che attendere per saperne di più.