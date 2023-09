Loredana Lecciso gela Romina e le fa fare una figuraccia: Al Bano tace

La storia tra Loredana Lecciso e Al Bano prosegue a gonfie vele. Anche dopo i festeggiamenti degli 80 anni di lui che hanno visto l’assenza della compagna. Il cantante, infatti, aveva deciso di celebrarlo con un evento pubblico.

Uno show trasmesso da Canale 5 al quale la Lecciso non ha partecipato. A svelare il motivo è lei stessa, dopo che per lungo tempo si era vociferato di una lite con Romina Power.

Loredana Lecciso gela Romina Power: l’affondo è epico

Loredana Lecciso ci è rimasta malissimo per non aver preso parte all’evento di Albano dove si festeggiava con un concerto su Canale 5. “Al Bano aveva chiesto mia presenza in qualità di compagna e quella dell’ex moglie con la quale lavora ancora oggi – ha confessato al settimanale Chi -.

Ho accettato l’invito con piacere ma dall’altra parte sono arrivate condizioni diverse“. E a questo punto per evitare discussioni o malumori ha preferito fare un passo indietro. A questo punto Loredana ha voluto fare una precisazione anche sulla sua relazione con Albano. La show girl ha lanciato quasi una frecciata dicendo che dall’esterno al loro storia potrebbe sembrare un romanzo ma alla fine nella loro vita non c’è mai stata un’altra..

Loredana Lecciso a Belve: ospitata rimandata

Oltre allo show di Al Bano, per Loredana c’è stato anche un altro piccolo intoppo: quello a Belve. La Lecciso sarebbe dovuta essere ospite di Francesca Fagnani, pare infatti che entrambe avessero già stabilito una data ma qualcosa è accaduto facendo saltare l’appuntamento.

La compagna di Al Bano però dichiara che nel caso in ce ne fosse una nuova sarebbe molto felice. Quel che è certo è che sarebbe davvero un colpaccio per la conduttrice ma anche un’opportunità per i telespettatori capire cosa pensa realmente della sua “rivale”. Ci attendono fuochi e fiamme