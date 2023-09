Il Paradiso delle signore spoiler 12 settembre: arriva Odile, Irene in difficoltà

Nella puntata del 12 settembre del Paradiso delle signore vedremo che, finalmente, la donna che stava aspettando Adelaide arriverà a Milano, lei si chiama Odile. La fanciulla in questione sarà molto importante per la trama della soap.

Per quanto riguarda Irene, invece, la ragazza sarà in serie difficoltà e le sue amiche si prodigheranno per lei per darle una mano. In merito a Vittorio, invece, il direttore dello shopping center avrà un’idea per risollevare il magazzino.

L’arrivo di Odile crea sgomento al Paradiso delle signore

Gli spoiler della puntata del 12 settembre del Paradiso delle signore rivelano che Odile arriverà a Milano. Adelaide sarà in trepidante attesa per il suo arrivo e, finalmente, potrà incontrarla. La giovane donna sarà presentata come la figlia della cara amica di Adelaide che è scomparsa recentemente. Su di un altro versante, poi, vedremo che Roberto farà di tutto per tirare su il morale a Vittorio, dopo che la concorrenza sembra stia sbaragliando il grande magazzino. Il giovane proverà a farsi venire delle idee.

Salvatore Amato, dal canto suo, sarà molto provato in quanto non sarà molto a suo agio ad essere ignorato da Elvira. A tal proposito, il giovane farà di tutto per richiamare nuovamente l’attenzione della ragazza. Riuscirà nel suo intento di riavvicinarsi a lei? Intanto, Irene Cipriani sarà in serie difficoltà. La capocommessa deve necessariamente trovare una nuova Venere, ma la ricerca si rivelerà più difficile del previsto. Proprio per tale motivo, arriveranno in sui aiuto le sue amiche.

Spoiler 12 settembre: soccorsi per Irene, Vittorio ha un’idea

Nel corso della puntata del 12 settembre del Paradiso delle signore vedremo che Clara ed Elvira si adopereranno per agevolare il lavoro della loro amica, anche se l’impresa si rivelerà piuttosto ardua. Adelaide, nel frattempo, sarà entusiasta dell’arrivo a Milano di Odile e non esiterà a presentare la giovane alle persone a lei care. Sin dal primo momento, però, si avrà la percezione che ci siano delle cose non dette e nascoste.

In merito a Vittorio, il direttore deve fare qualcosa per fronteggiare la concorrenza spietata di Umberto Guarnieri. A tal proposito, dunque, chiederà un incontro con Roberto. I due avranno un confronto molto produttivo. Nel corso del dibattito, Vittorio presenterà a l suo interlocutore la sua idea per cercare di risollevare le sorti del grande magazzino. La sua intuizione basterà per migliorare la situazione?