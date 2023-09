Oroscopo 9 settembre 2023: Cancro intransigenti, Capricorno colpo di scena in amore

Le previsioni dell’oroscopo del 9 settembre invitano gli Ariete a fare delle riflessioni. I Pesci devono imparare ad andare oltre gli ostacoli che la vita si diverte a porre sul cammino.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Vi sentite un po’ titubanti dal punto di vista professionale. Se non siete sicuri al 100% della strada che avete intrapreso, fermatevi un attimo e cercate di trarre le vostre conclusioni.

Toro. Ci vuole coraggio per riuscire ad emergere in tutto quello che si fa. Anche i amore è importante assumersi le proprie responsabilità e andare avanti senza sosta. Nel lavoro potreste ricevere una bella notizia.

Gemelli. Secondo le previsioni dell’oroscopo del 9 settembre siete molto orgogliosi. Di solito non amate essere la seconda scelta di nessuno. Nel lavoro attenti a qualche piccola tensione che potrebbe disturbare la vostra quiete.

Cancro. Siete piuttosto intransigenti. Imparate a mostrare un po’ più di flessibilità, specie nei rapporti interpersonali e sentimentali. In ambito lavorativo, invece, dovete essere più coraggiosi.

Leone. Il vostro stato d’animo è un po’ altalenante nella giornata odierna. Vi sentite un po’ indecisi su alcune scelte da prendere ma, alla fine, seguite il vostro cuore e non fermatevi dinanzi a nulla.

Vergine. I nati sotto questo segno sono piuttosto desiderosi di affetto. Ci sono dei momenti nella vita in cui sarebbe opportuno chiedersi se si è ricambiati allo stesso modo. Se la risposta è negativa, traete le vostre conclusioni.

Previsioni 9 settembre da Bilancia a Pesci

Bilancia. Per indole non siete persone che amano fidarsi troppo del prossimo. Ad ogni modo, cercate di non essere troppo paranoici. Ci sono dei momenti in cui è necessario lasciarsi andare. L’Oroscopo del 9 settembre vi invita a farlo.

Scorpione. Se siete agitati per alcune faccende che riguardano la vostra vita privata, non dovete temere, i periodi no capitano a tutti, quindi, è il momento di essere cauti e di portare pazienza.

Sagittario. In questo periodo non sono previsti dei grossi cambiamenti in arrivo. Se avete voglia di novità, dovete essere pazienti. Spesso vi lasciate prendere dal vostro intimo, finendo per commettere degli errori.

Capricorno. Ci saranno delle grandi novità in amore e non è escluso che possa esserci qualche sorpresa o colpo di scena che vi svolterà la giornata. Sul lavoro dovete mostrare pazienza.

Acquario. Ottime opportunità nel lavoro. Vi sentite un po’ fiacchi fisicamente, ma non dovete temere. Ci sono delle buone notizie per voi, dovete solo cercare di essere ottimisti e di cogliere al volo quello che di buono la vita vi proporrà.

Pesci. In amore è tempo di ascoltare un po’ di più il vostro cuore. Cercate di essere audaci e di non fermarvi dinanzi gli ostacoli che, per natura, vi troverete sul cammino. Cercate di puntare in alto.