Un posto al sole, anticipazioni lunedì 11 settembre: Viola fa una scoperta sconvolgente

Continua con grande successo la messa in onda serale di Un posto al sole. Dopo il doppio appuntamento del sette settembre, la serie slitta direttamente a lunedì 11. Ma cosa vedremo? Le anticipazioni ci fanno sapere che Viola è turbata per il fatto di aver visto lo scambio di denaro tra Damiano ed Eduardo e potrebbe avere in mente qualcosa per indagare.

Giulia è distrutta per le condizioni di salute di Bricca e non sembra trovare il giusto supporto da parte di Luca. Dopo aver visto Damiano ed Eduardo insieme, Viola cerca di capire la reale natura del loro rapporto. Lara, dopo che Marina ha lasciato la Villa, cerca di avvicinarsi sempre di più a Roberto.

Anticipazioni: Viola fa una scoperta scioccante

Una nuova puntata lunedì 11 settembre attende i fan di Un posto al sole. Le anticipazioni ci fanno sapere che Viola ha capito che suo fratello le nasconde qualcosa. Nel dettaglio ha visto Damiano ed Eduardo scambiarsi del denaro e adesso vuole indagare.

Ma non è tutto perchè nell’episodio in questione vedremo Giulia disperata per la sua piccola cagnolina. La donna ha capito che Bricca è malata ed è distrutta. Per questo motivo cerca conforto in Luca ma lui è preso troppo dai suoi pensieri.

Un posto al sole: Lara prova un nuovo colpo basso con Roberto

I sospetti di Viola su Damiano si fanno sempre più intensi, mentre Rosa, vedendo la ragazza e il suo ex insieme, deve fare i conti con la gelosia. Di ritorno dalle vacanze, anche Niko apprende la novità su Bricca e rivela alla madre le intenzioni di Franco in merito alla Terrazza, spiazzandola.

Micaela convince Serena a fare da Cupido per la sorella che ha trascorso un’estate di clausura. Manuela rivede Niko, non senza una forte emozione in entrambi. Infine, largo spazio anche a Lara: la donna proverà a fare di tutto per convincere Roberto a vivere insieme ora che Marina ha lasciato la Palazzo Palladini