Un posto al sole si ferma, la soap oggi 8 settembre 2023 non va in onda: il motivo

Brutte notizie per i fan di Un posto al sole. La soap opera venerdì 8 settembre 2023 non andrà in onda, fermandosi per un solo giorno e raddoppiando il suo appuntamento nella serata di giovedì 7 settembre 2023.

Al posto della serie amatissima dal pubblico italiano, alle ore 20.20 questa sera sarà trasmessa l’Atletica Leggera, così come successo lo scorso giovedì 31 agosto.

Un posto al sole sole di ferma: stop anticipato per l’8 settembre

Altro stop anticipato per Un posto al sole. La puntata di questa sera come detto in precedenza non andrà in onda su Rai 3 ma sarà trasmesso l’appuntamento sportivo con l’Altetica Leggera proprio come è accaduto lo scorso 31 agosto.

Nello stesso tempo, però, la rete non ha deluso il suo pubblico, infatti il 7 settembre ha regalato un doppio appuntamento in modo da non perdere l’episodio. Quasi due ore di puntata che possiamo dire sono state seguitissime. Di conseguenza, adesso Un posto al sole slitta direttamente a lunedì 11 settembre, con una nuovissima settimana ricca di colpi di scena.

Un posto al sole anticipazioni al 15 settembre: arriva la resa dei conti

Ci attende una settimana molto ricca a Un posto al sole. Le anticipazioni che vanno dall’11 al 15settembre ci fanno sapere che Roberto prenderà una decisione. Il Ferri ha capito che c’è qualcosa che non va e decide di seguire i consigli di Marini. Infatti, chiede a Lara di eseguire un test del Dna per il piccolo Tommaso, pensando di non essere lui il padre. Insomma, è arrivata la resa dei conti. Intanto, il Ferri chiede anche perdono alla Giordano ma la donna sembra irremovibile. Lara tenta il tutto per tutto coinvolgendo anche Filippo.

Nunzio riceve da Silvia una notizia che potrebbe metterlo in difficoltà con Michele. Alberto non sembra aver rinunciato a frequentare Diana, ma la donna sembra interessata ad un altra persona. Infine, i sospetti di Viola su Damiano – a proposito del suo rapporto con Eduardo – diventano sempre più concreti. Rosa intanto diventa gelosa per la relazione tra il suo ex e la ragazza. Damiano si espone troppo con Eduardo e col suo clan, al punto di rischiare la vita.