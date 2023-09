Uomini e Donne anticipazioni lunedì 11 settembre: ospiti da Temptation Island e nuovi tronisti

Lunedì 11 settembre, finalmente, torna in onda Uomini e Donne con la prima puntata della nuova stagione. In tale occasione andrà in onda la prima parte della registrazione effettuata il 24 agosto.

In tale occasione, come rivelano le anticipazioni, si parlerà soprattutto della presentazione dei nuovi tronisti e degli ex volti di Temptation Island. A tal riguardo, infatti, assisteremo a dei confronti molto accesi. Vediamo tutto quello che succederà.

Anticipazioni prima puntata Uomini e Donne: nuovi tronisti e confronti accesi

Nella prima puntata della nuova stagione di Uomini e Donne, quella di lunedì 11 settembre, vedremo che al centro dell’attenzione ci saranno i nuovi tronisti. Loro sono Cristian, Brando e Manuela. A tal riguardo, saranno mandati in onda i loro video di presentazione e faranno la conoscenza dei corteggiatori e corteggiatrici che arriveranno lì per loro. Successivamente, poi, entrerà in studio Filippo Bisciglia, il quale ringrazierà il pubblico per il grande successo di Temptation Island.

Restando sul tema del reality show, saranno effettuati diversi confronti. Tra quelli più accesi ci sarà sicuramente quello tra Igor, Perla, Mirko e Greta. I quattro saranno ospiti in studio e racconteranno cosa sia accaduto dopo la trasmissione. Ovviamente, non mancheranno scontri e discussioni molto accese. Occhi puntati, poi, anche su Francesca e Manuel. Specie sulla ragazza ci saranno delle novità.

Spoiler 11 settembre: attesi ritorni e grandi assenze

Nel corso della puntata dell’11 settembre di Uomini e Donne, vedremo che Maria De Filippi dirà che molti chiedono che Francesca salga sul trono. La conduttrice la ritiene idonea per questo ruolo, tuttavia, le dirà di non vederla ancora pronta. Molto probabilmente, dunque, questa offerta le potrebbe essere fatta in seguito. Tina Cipollari non perderà occasione per stuzzicare Manuel e non solo.

Tra i presenti in studio di saranno, nuovamente, Gemma Galgani, Roberta Di Padua e Aurora Tropea. Tra i grandi assenti, invece, come già detto in questi giorni, ci saranno Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri. Sul primo non ci sono grandi novità in merito ai motivi che lo hanno portato via dalla trasmissione. Sul secondo, invece, sono trapelate indiscrezioni, sta di fatto che pare si sia fidanzato. Infine, poi, ci sarà anche il ritorno in studio di Pinuccia Della Giovanna. La donna, però, non tornerà a far parte del parterre, ma sarà solo un’ospite per presentare il suo nuovo singolo uscito nel corso dell’estate.