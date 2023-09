Oroscopo 11 settembre 2023: Vergine dinanzi una decisione, amore in crisi per Pesci

Le previsioni dell’oroscopo dell’11 settembre invitano i nati sotto il segno dell’Ariete a pensare di più al futuro. I Sagittario devono mettere un punto a situazioni che generano turbamento.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Nel lavoro potrebbe sorgere qualche piccolo contrattempo, ma non temete, nulla che non possa risolversi con un po’ di astuzia e intraprendenza. Dal punto di vista sentimentale, invece, è necessario fare delle riflessioni sul futuro.

Toro. Siate coraggiosi e non abbiate paura di mostrarvi per ciò che siete. In amore è necessario parlare, in quanto i silenzi non porteranno assolutamente in nessuna direzione.

Gemelli. Ci vuole un pizzico di audacia e coraggio in più per emergere e per dimostrare il vostro valore. Dal punto di vista professionale ci sono delle occasioni, ma il vostro essere un po’ titubanti e impacciati potrebbe farle scemare.

Cancro. Secondo l’oroscopo dell’11 settembre dovete essere meno impulsivi. Di solito vi lasciate prendere troppo dal vostro impeto, arrivando a fare e dire cose delle quali potreste pentirvi.

Leone. Non curatevi di quello che fanno gli altri, ma badate solamente a voi stessi e ai vostri obiettivi. In amore è tempo di essere un po’ più intraprendenti, altrimenti si rischia di cadere nella noia.

Vergine. I nati sotto questo segno potrebbero essere posti dinanzi un bivio. Di solito, quando vi trovate in situazioni del genere andate in tilt, tuttavia, è opportuno mantenere la calma, altrimenti si commettono degli errori.

Previsioni 11 settembre da Bilancia a Pesci

Bilancia. In questo periodo potreste essere portati a fare delle riflessioni sulla vostra vita e i rapporti interpersonali che avete instaurato. Se ci sono state delle incomprensioni con qualcuno a cui tenete, forse è tempo di farsi sentire.

Scorpione. Siate meno polemici in amore, altrimenti c’è il rischio di incappare in discussioni senza senso. Sul lavoro sta per iniziare un nuovo periodo della vostra vita, siete carichi e determinati. Continuate così.

Sagittario. Le previsioni dell’oroscopo dell11 settembre vi invitano a mettere un punto con il passato e a cimentarvi in nuove avventure. Avete bisogno sempre di nuovi stimoli, altrimenti finite per annoiarvi.

Capricorno. Imparate dai vostri errori in modo da non commetterli nuovamente. Ricordate che nella vita non conta quante volte si cade, ma sono fondamentali quelle in cui ci si rialza più forti di prima.

Acquario. Siate audaci e propositivi. In amore è necessario essere un po’ più creativi, altrimenti si corre il rischio di diventare schiavi della routine. Giornata molto intensa sul lavoro, ma anche produttiva e soddisfacente.

Pesci. Dal punto di vista sentimentale c’è qualcosa che vi turba. Soprattutto le relazioni nate da poco potrebbero risentire degli strascichi negativi della Luna contraria. Le storie durature, invece, dovrebbero superare la tempesta.