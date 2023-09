Elisabetta Gregoraci condurrà un programma tutto suo? La risposta spiazza tutti

Dopo il grande successo di Battiti Live in molti si sono chiesti se a Elisabetta Gregoraci non sarà affidato un programma tutto suo. Ebbene, sulla faccenda ha deciso di intervenire la diretta interessata.

La donna ha rilasciato un’intervista a SuperGuida Tv in cui ha parlato di questa faccenda, e non solo. Tra i tanti argomenti trattati, infatti, ha menzionato anche i reality show. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è emerso.

Le confessioni di Elisabetta Gregoraci sul nuovo programma

Sono tantissimi i fan che vorrebbero vedere Elisabetta Gregoraci alla guida di un programma televisivo tutto suo. Questo potrebbe avvenire realmente, in quanto a rivelarlo è stata la diretta interessata. Durante un’intervista, infatti, la Gregoraci ha detto che sarebbe davvero molto felice di condurre una trasmissione tutta sua. A Battiti Live si è divertita davvero tantissimo, tuttavia, il suo sogno sarebbe quello di presentare un programma diverso.

A tal propositi, ha detto che ha dei progetti, che sta valutando insieme ad altre persone. Nello specifico, vorrebbe tanto condurre una trasmissione incentrata sui sentimenti e sulle emozioni. Le piacerebbe tanto creare una sorta di rubrica in cui le persone vanno da lei per confidarsi e per raccontare le proprie storie a tutto tondo. Stando a quanto rivelato dalla diretta interessata, questo potrebbe non rimanere un sogno molto a lungo, ma potrebbe trasformarsi in realtà.

Elisabetta e i reality show: lo rifarebbe?

Oltre che fare queste confessioni in merito all’ipotesi di condurre un nuovo programma tutto suo, Elisabetta Gregoraci ha svelato anche gli altri suoi progetti futuri. A tal proposito ha detto se parteciperebbe nuovamente ad un reality show. In merito a questo tema, la donna ha spiegato che partecipare al GF Vip è stato per lei incredibili. L’esperienza è stata piuttosto difficile, ma al contempo anche molto emozionante.

Per il futuro, dunque, ha detto che non si può mai sapere. Nel caso in cui le si dovesse presentare qualche occasione, valuterà caso per caso. Nel frattempo, Elisabetta si è cimentata anche in un nuovo progetto inerente l’ambito della musica. Insieme ad Alan Palmieri, infatti, ha registrato un inedito dal titolo “Anno Zero”. Elisabetta ha svelato di essersi divertita davvero molto in questa avventura, pertanto, non esclude che in futuro possa dare luogo ad altri progetti di questo genere. Non resta che attendere per scoprirlo.