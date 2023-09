Grande Fratello, Signorini sbotta a Verissimo contro il cast, poi annuncia: presto si sposa?

Nella puntata di oggi di Verissimo, domenica 10 settembre, sono stati ospiti di Silvia Toffanin anche Alfonso Signorini e Cesara Buonamici, i quali hanno parlato soprattutto del Grande Fratello. Il conduttore del reality show ha fatto delle confessioni davvero inedite.

Alfonso si è concentrato non solo sul suo lavoro, ma anche sulla sua vita privata, facendo una confessione piuttosto inaspettata. Anche Cesara non ha esitato a mostrare il suo stato d’animo. Vediamo cosa hanno detto.

Le confessioni di Alfonso Signorini sul Grande Fratello

Alfonso Signorini si è lasciato molto andare a Verissimo facendo delle confessioni sul Grande Fratello. Il conduttore del reality show è stato molto duro nel commentare il cast che fu scelto per la scorsa edizione. A tal proposito, il presentatore ha detto che l’anno scorso sono stati commessi degli errori. Nello specifico, fu sbagliato totalmente il cast, sta di fatto che quella è stata l’edizione più criticata e spiacevole nella storia del reality show.

Alfonso ha svelato di essere rimasto molto deluso soprattutto da alcuni concorrenti che, in un primo momento, lo avevano conquistato, per poi rivelarsi tutt’altro. Quest’anno, dunque, si è deciso di adoperare un sistema del tutto differente e di inserire nel cast persone lontane dal mondo dei social. A tal proposito, Signorini ha fatto degli spoiler. Nel dettaglio, ha detto che nel cast c’è un macellaio giovanissimo di 23 anni che non conosce Instagram, in quanto non ha tempo per dedicarsi ai social dato che deve lavorare. (Continua dopo il video)

Signorini spiazza a Verissimo: presto si sposa?

Restando sempre in tema di concorrenti del Grande Fratello, Alfonso Signorini ha svelato a Verissimo anche quale sarà il numero di persone che quest’anno varcheranno la soglia della porta rossa. Ebbene, a tal proposito ha detto che ci saranno 24 concorrenti, mixati tra Vip e Nip. In merito alle polemiche sorte in questi giorni sui concorrenti Nip annunciati, che non sembrano essere propriamente estranei al mondo dei social, Signorini ha ammesso che, naturalmente, non si poteva avere la pretesa di scegliere persone totalmente distanti da quella che è la società attuale. La cosa importante, però, è che non sono state scelte persone che vivono di questo.

Infine, poi, Alfonso ha fatto una confessione sulla sua vita privata. Nel dettaglio, il presentatore ha ammesso di essere stato paparazzato su Chi insieme al suo storico compagno Paolo. I due si erano lasciati, per poi ritrovarsi. Attualmente, dunque, hanno grandi progetti, forse addirittura un matrimonio.