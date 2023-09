Anticipazioni Grande Fratello 8, 11 settembre 2023: cosa vedremo e tutte le novità in onda questa sera

Con grande attesa parte la prima puntata del Grande Fratello, questa sera 11 settembre. Tante le novità, tanti i concorrenti ma anche grande il montepremi che andrà al vincitore di questa edizione. La prima novità riguarda la messa in onda che è stata anticipata a stasera, in prima serata su Canale 5.

Anche quest’anno è previsto il doppio appuntamento: il lunedì e il venerdì sempre in prima serata. Finestre in day time sono previste su Canale 5 (dal lunedì al venerdì alle ore 16.10) e su Italia 1 (dal lunedì al venerdì alle ore 13.00).

La porta rossa di Cinecittà quest’anno si apre a un totale di 22 concorrenti. Famosi e non famosi. A oggi, giorno d’inizio, conosciamo solo sei persone, tra cui i 3 NIP annunciati da Davide Maggio. A questi si aggiungono i nomi non ancora confermati.. Alla conduzione Alfonso Signorini accompagnato da Cesara Buonamici come opinionista e da Staffelli Rebecca, nella parte social.

Una vera e propria rivoluzione voluta in maniera esplicita da Pier Silvio. La sfida più ambiziosa è proprio quella di trovare concorrenti che non siano già avvezzi alle dinamiche dei reality. Che non abbiano, quindi, già in mente comportamenti studiati avendo visto le precedenti edizioni. Riuscirà Alfonso nel suo intento?

Metà del cast composto da perfetti sconosciuti