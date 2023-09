Grande Fratello, pesante segnalazione su una concorrente: Alfonso Signorini trema

Lunedì 11 settembre apriranno le porte del Grande Fratello e sul web è appena trapelata una segnalazione molto pesante che riguarda una concorrente. Nello specifico, infatti, pare che una delle protagoniste che varcherà la soglia della porta rossa a breve abbia “cattive intenzioni”.

Un utente del web, infatti, ha detto di aver avuto modo di conoscerla in maniera piuttosto approfondita, al punto da essersi fatta un’idea ben precisa sul suo conto. Vediamo, dunque, che cosa è successo.

Ecco la concorrente del Grande Fratello protagonista di una segnalazione

Il Grande Fratello non ha ancora aperto ufficialmente i battenti che già sul web è trapelata una forte segnalazione su di una concorrente. Da poco è stata ufficializzata come protagonista del reality show l’attrice Beatrice Luzzi. Ebbene, a quanto pare la donna non sembra avere certamente un carattere facile. Nello specifico, infatti, un utente del web ha mandato un messaggio all’influencer Deianira Marzano in cui ha svelato di conoscere Beatrice.

Le due i sono frequentate per un determinato periodo di tempo in quanto la Luzzi faceva parte del gruppo di un gruppo whatsapp delle mamme. Ebbene, in tale occasione, pare che l’attrice abbia mostrato sin da subito di avere un caratterino molto peperino. Nel dettaglio, infatti, avrebbe litigato praticamente con tutti, compresi i professori, non essendo una persona propriamente tranquilla e pacata.

Alfonso Signorini trema? Gli altri concorrenti

L’autrice della segnalazione sulla concorrente del Grande Fratello ha definito Beatrice come una donna molto “particolare”. L’accezione data a questo termine, però, ha tutta l’aria di non essere positiva. Questo, dunque, sta facendo nascere dei presupposti davvero intriganti in merito al comportamento che la donna assumerà una volta entrata in casa. Alfonso Signorini, dunque, ha qualcosa da temere? La presenza di un personaggio del genere potrebbe far venir meno tutte le nuove regole imposte da Pier Silvio Berlusconi?

La risposta a questa domanda, naturalmente, si avrà solamente con il tempo. Nel frattempo, vediamo quali sono gli altri concorrenti ufficializzati dallo staff del programma. Tra i primi ad essere annunciati c’è stato Alex Schwazer. A seguire, poi, Grecia Colmenares e i nip Vittorio Menozzi, Giselda Tprresan e Letizia Petris. In queste ore, poi, pare sia stato confermato anche il nome di Rosanna Fratello. Per il momento, però, gli autori non hanno divulgato la notizia in maniera ufficiale.