Alberto Matano punge Myrta Merlino e affonda Pomeriggio 5: “uguale a La vita in Diretta”

Manca pochissimo alla prima puntata della nuova edizione de La vita in diretta condotto ancora una volta da Alberto Matano.

Il programma tornerà a tenere compagnia a milioni di italiani lunedì 11 settembre. Nel frattempo, il celebre giornalista ha rilasciato un’intervista a Libero.it nella quale ha parlato delle sue vacanze appena trascorse e ha avuto la possibilità di esprimere il suo parere sulla nuova versione di Pomeriggio Cinque, condotto dall’amica e collega Myrta Merlino.

Alberto Matano ritorna in tv e lancia una stoccata alla Merlino

Nel corso della sua intervista Alberto Matano non ha potuto non menzionare la sua amica Myrta Merlino lanciandole una stoccata che non è passata indifferente. Come tutti sanno il celebre talk show è tornato in onda lo scorso lunedì e, per la prima volta, ha visto un cambio di conduzione.

Dal momento che la nota giornalista è un’amica di vecchia data di Alberto Matano, è stato chiesto al conduttore di esprimere la sua opinione sulle nuove vesti della collega. Matano non ha potuto non far notare la grande somiglianza del nuovo Pomeriggio 5 con la sua Vita in diretta.

Pomeriggio 5 uguale a La Vita in Diretta: parla Matano

Alberto Matano ha spiegato che leggendo sui social ha notato anche come molti utenti hanno visto la somiglianza tra il suo talk e quello della Merlino. l giornalista ha fatto sapere hce non può far altro che fargli piacere. “Ognuno poi ci mette la sua cifra ovviamente, però il modello sembra essere quello della Vita in Diretta; anche la nuova scenografia mi sembra che richiami un po’ la nostra”.

Insomma, sembra proprio che Mediaset abbia voluto copiare la concorrenza. Quel che però resta da vedere è come andranno gli ascolti da lunedì dato che Alberto tornerà in onda… La Merlino fino ad oggi è partita con i botto ma adesso tutto potrebbe cambiare…